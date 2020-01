Asukastila Kafnetista neuvontaa ja apua digipulmiin

Kaipaatko apua tietokoneen tai älypuhelimen käyttöön? Mietityttääkö verkkoasiointi? Ota suunnaksi asukastila Kafnetti!

Kaupungin asukastilat toimivat kaikille vantaalaisille yhteisinä olohuoneina.Ne tarjoavat mahdollisuuden kohtaamiseen ja yhdessä tekemiseen. Lisäksi moni asukastila tarjoaa kuntalaisille neuvontaa ja apua digipulmiin, eikä Koivukylässä sijaitseva asukastila Kafnetti ole poikkeus.

Aiemmin asukastilassa toimineen Koivukylän palvelutorin toiminta on nykyään osa asukastilan vakituista toimintaa. Tarjolla on siis edelleen tarjolla neuvontaa ja apua verkkoasiointiin, hakemusten täyttämiseen sekä kaupungin erilaisten palveluiden käyttämiseen.

Tukea on tarjolla myös älypuhelimen käyttöön. Suomen ja englannin lisäksi neuvontaa järjestetään maanantaisin sekä keskiviikkoisin myös darin, farsin, pastun ja venäjän kielillä.

Sporttikortin voi jatkossa hakea Vantaa-infoista. Tarkista sivuiltamme Vantaa-infojen aukioloajat sekä yhteystiedot.

Lisää tietoa asukastiloistamme löytyy sivuiltamme.