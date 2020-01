Tervetuloa tutustumaan Vantaan lukioihin ja ammattiopisto Variaan

Nyt on yhdeksäsluokkalaisten aika suunnitella peruskoulun jälkeisiä jatko-opintojaan. Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen haetaan yhteishaussa 18.2.–10.3.2020.

Vantaalla on monipuoliset opiskelumahdollisuudet. Vantaan ammattiopisto Variassa voi opiskella neljässä toimipisteessä lähes 30 eri alalle. Vantaalla on viisi suomenkielistä päivälukiota ja yksi ruotsinkielinen lukio. Lukioissa on yleislinjan lisäksi erilaisia painotuksia ja linjoja: opinnoissa voi erikoistua urheiluun, teatteriin, luonnontieteisiin, mediaan, musiikkiin, tanssiin tai suorittaa englanninkielisen IB Diploma Programme -tutkinnon. Uutuutena tulevana syksynä käynnistyy Martinlaakson lukiossa draamalinja.

Oppilaitoksiin voit tutustua tammikuussa järjestettävissä tutustumispäivissä.

Toisen asteen koulutuksen mahdollisuuksiin Vantaalla voit tutustua osoitteessa sivistysvantaa.fi/yhteishaku. Sivustolta löytyy tietoa peruskoulun jälkeisistä koulutusvaihtoehdoista Vantaalla, yhteishaun aikataulut, hakuohjeita ja tietoa valintaperusteista. Pääset myös kurkkaamaan oppilaitoksiin esittelyvideoiden kautta.

Oppilaitosten tutustumispäivät

Ammatillinen koulutus

14.1.2020 MERCURIA Kauppiaitten kauppaoppilaitos (Martinlaaksontie 36)

avoimet ovet klo 10–14

huoltajille klo 18

22.1.2020 CAREERIA (Virnatie 5)

avoimet ovet nuorille 9–15

huoltajille klo 18

29. –30.1.2020 Vantaan ammattiopisto Varia

29.1.2020 klo 9–14, Hiekkaharju ja Koivukylä (Tennistie 1, Talvikkitie 119)

30.1.2020 klo 9–14, Aviapolis ja Myyrmäki (Rälssitie 13, Ojahaantie 5)

huoltajille 30.1.2020 klo 17.30–19 Hiekkaharjussa (Tennistie 1)

Lukiokoulutus

20.1.2020 Tikkurilan lukio (Valkoisenlähteentie 53)

nuorille klo 13, 14 ja 15, huoltajille klo 18

IB-linjan hakijoille klo 15, huoltajille ja hakijoille klo 18

21.1.2020 Lumon lukio (Urpiaisentie 14)

nuorille klo 13–15.30, huoltajille klo 18–20

22.1.2020 Vaskivuoren lukio (Virtatie 4)

nuorille klo 14, huoltajille klo 18

23.1.2020 Martinlaakson lukio (Martinlaaksontie 36)

nuorille klo 13–15, huoltajille klo 18

23.1.2020 Sotungin lukio (Sotungintie 19)

nuorille klo 13.30–15.30, huoltajille klo 18

30.1.2020 Helsinge gymnasium (Övitsbölevägen 3)