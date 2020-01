Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta mahdollistaa yhteisen tekemisen ja toisen auttamisen

Haluatko osallistua vapaaehtoistoimintaan ja tukea vantaalaista lasta tai nuorta? Vantaalla toimii jo useita tukihenkilöitä ja -perheitä ja monelle toiminta tuo iloa arkeen – sekä tuettavalle että tukijalle itselleen.

Kaverin kanssa kalaan? Entä lähtisitkö lätkämatsiin? Haluaisitko antaa aikaasi ja auttaa vantaalaista lasta tai nuorta ja samalla saada myös itse mukavia kontakteja? Vantaalla toimii lukuisia tukihenkilöitä ja -perheitä ja monelle toiminta on osa arkea.

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on kaupungin koordinoimaa ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jonka tavoitteena on auttaa vantaalaisia lapsiperheitä ennaltaehkäisevästi. Vantaalla toimintaa koordinoi ja vapaaehtoisia toimessaan tukee tukihenkilö- ja tukiperhekoordinaattori Jari Honka, joka on tehnyt työtä tukiperheiden parissa jo 12 vuoden ajan.

-Itse toiminta ei tässä ajassa ole muuttunut kovinkaan paljoa. Vapaaehtoisemme ovat kaikki keskenään erilaisia, mutta heillä on samankaltaiset motiivit ja yhteistä on kaikkien suuri halu auttaa.

Vaikka itse tukihenkilötoiminta on pitkälti pysynyt samankaltaisena, on sosiaalinen media kuitenkin tuonut mukanansa uusia mahdollisuuksia.

- Sosiaalinen media on mahdollistanut yhteydenpidon myös tapaamisaikojen ulkopuolelle. Sen kautta voi heittää kuulumisia. Toisaalta kasvokkaisia tapaamisia ei voi koskaan korvata.

Tärkeä ja merkityksellinen vapaaehtoistoiminta

Hongan mukaan tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta on hyvä ja konkreettinen tapaa auttaa ja luoda myös itselleen kontakteja. Hänen mukaansa ei olekaan olemassa mitään tiettyä ohjeistusta sille, mitä tuettavan kanssa kuuluisi tehdä.

-Tukiperhesuhteessa lapsi menee viikonlopuksi perheeseen ja osallistuu perheen tavalliseen tekemiseen. Tukihenkilön kanssa moni lähtee yhdessä vaikkapa retkelle, leffaan tai koiran kanssa kävelylle. Yhdessä oleminen ja tekeminen on toiminnan keskiössä. Tekemisen lomassa juttukin luistaa luontevasti.

Moni vapaaehtoinen kokee panoksensa merkittävänä ja kokee myös itse saavansa paljon positiivista osallistuessaan toimintaan. Se jos mikä ilahduttaa Honkaa.

-Minulle paras positiivinen palaute työstäni on se, kun näen tukihenkilön ja tuettavan nauttivan toistensa seurasta. Vapaaehtoisemme kertovat minulle usein, että saavat myös itse paljon toiminnasta ja että tapaamisten jälkeen on aina iloinen mieli. Vaikka kuinka olisi väsynyt lähtiessään tapaamiseen, niin sen jälkeen on kuulemma aina paremmalla mielellä.

Haluatko kuulla lisää tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta? Vantaalla järjestetään Minustako sijaisvanhempi? -infotilaisuus tiistaina 21.1.2020 klo 17.00-19.30 kaupungintalon valtuustosalissa. Tilaisuudessa on mukana esittäytymässä sijaisvanhempi, tukiperhe- ja vastaanottoperhevanhempia. Tilaisuuteen osallistuminen ei sido mihinkään. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tästä.

Lisää tietoa tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnasta löytyy täältä.

13.–19.1.2020 tehdään näkyväksi lasten ja nuorten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #olentukena / #jagstöder. Kampanjaviikon tarkoituksena on tuoda esille lasten ja nuorten parissa tehtävää tärkeää vapaaehtoistoiminnan muotoa.