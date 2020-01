Tekninen lautakunta hyväksyi Kytöpuiston koulun remontin tarveselvityksen

Tekninen lautakunta kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen keskiviikkona 15.1. Käsiteltävänä oli tuolloin muun muassa Kytöpuiston koulun remontin ja tilamuutosten tarveselvitys (asia 11).



Kytöpuiston koulu sijaitsee Koivukylässä, Havukoskella. Tuleva remontti kattaa koko vuonna 1980 rakennetun koulurakennuksen, lukuun ottamatta hammashoitolaa. Remontti on tarkoitus toteuttaa vuosina 2023-24.



Koulussa tehtävät tilamuutokset liittyvät perusopetuksen toimintakulttuurin muutokseen, uuteen opetussuunnitelmaan, uusiin oppimisympäristöihin sekä oppimistilojen yhteiskäyttömahdollisuuksiin. Rakennuksen uusittava talotekniikka on suurelta osin alkuperäisessä kunnossa. Rakennuksessa on myös sisäilmaongelmia, joita on korjattu kunnossapitotöinä.



Remontin ajaksi opetus sijoittuu väistötiloihin. Koulun oppilasmäärä syksyllä 2019 oli 435 oppilasta. Enimmillään kouluun mahtuu noin 450 oppilasta.



Arvioitu kustannusennuste remontille on 8,6 miljoonaa euroa.



Tämän lisäksi päätettiin jatkaa rakennusteknisten urheilu- ja viheraluerakennustöiden puitesopimusta aiemmin päätetyn etusijajärjestyksen mukaisesti nykyisillä ehdoilla kesään 2021 saakka (asia 6). Yli 60 000 euron suuruisia töitä tekevät etusijajärjestyksessä: Hyvinkään Tieluiska Oy, Jäämestarit Oy ja VRJ Etelä-Suomi Oy. Tätä pienempiä Hyvinkään Tieluiska Oy, Lassila Tikanoja Oyj ja Jäämestarit Oy.



Lisäksi käsiteltiin muun muassa eri suunnittelupalveluja koskevia hankintaoikaisuja, asiat 7-10.



Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.



Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi