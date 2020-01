Vantaan kestävyyskierros uudistui – haasta itsesi ja ilmoittaudu mukaan!

Kuva: Markku Leinonen / Pihkaniskat

Vantaan kestävyyskierros kokoaa jälleen vuonna 2020 yhdeksi kisasarjaksi Vantaalla järjestettäviä kestävyysurheilutapahtumia. Tänä vuonna mukana ovat Vantaa Hiihto, Pihkaniskojen suunnistus, Vantaa Triathlon ja Vantaan Maraton.

Kestävyyskierroksen lajivalikoima uudistuu, sillä alusta asti mukana olleet Extreme Run ja Vuelta Vantaa jäivät pois tämän vuoden kierrokselta. Tilalle saatiin uusi mielenkiintoinen laji suunnistus, jonka järjestää perinteikäs vantaalainen seura Pihkaniskat.

”Hienoa, että Pihkaniskat pääsee mukaan kestävyyskierrokselle tarjoamaan osallistujille uusia haasteita, liikuntaelämyksiä ja vaihtelua kestävyysharjoitteluun. Näemme, että kierroksen suunnistus on kestävyyslajien harrastajille mainio tilaisuus päästä tutustumaan kiehtovaan ja monipuoliseen lajiimme pintaa syvemmältä”, kertoo Pihkaniskojen puheenjohtaja Juha Skinnari.

Vantaan kestävyyskierros starttaa 30 kilometrin Vantaa Hiihdolla Hakunilan urheilupuistossa 29.2. Seuraava osakilpailu on 17.5. järjestettävä suunnistus, jonka paikka ja matka vahvistuvat kevään aikana. Vantaa Triathlon on vuorossa 14.6., jonka jälkeen osallistujilla on runsaasti aikaa valmistautua kierroksen päättävään ja kärkisijat ratkaisevaan Vantaan Maratonin puolimatkaan, joka juostaan Tikkurilan ympäristössä 10.10.

Vantaan kaupunki palkitsee jälleen naisten ja miesten sarjojen parhaat urheilijat rahapalkinnoilla. Kaikki vähintään kolmessa osakilpailussa maaliin tulleet saavat kestävyyskierroksen hyväksytystä suorittamisesta teknisen t-paidan ja osallistujamitalin.

Kestävyyskierrokselle 2020 ja kaikkiin neljään osalajiin pääsee mukaan edulliseen 150 euron yhteishintaan. Ilmoittautumaan pääsee Evention ilmoittautumisjärjestelmässä.

Lisätietoja kestävyyskierroksen kotisivuilla.