Vapaa-ajan lautakunta päätti: Kivistöön väliaikainen nuorisotila ja kirjasto

Lautakunta päätti tiistain kokouksessaan väliaikaisen nuorisotilan ja väliaikaisen kirjaston perustamisesta Kivistön keskustaan. Toiminnan on tarkoitus käynnistyä Topaasiaukiolla 1.4.2020.

Kirjaston, nuorisopalveluiden ja kulttuuripalveluiden yhteiskäyttöinen vuokratila on esitetty sijoitettavaksi Kivistöön suunniteltuun kauppakeskukseen. Tämänhetkisen arvion mukaan kauppakeskus valmistuu kuitenkin aikaisintaan vasta syksyllä 2022, ja julkisille lähipalveluille tarvitaan väliaikaisia tiloja jo tätä ennen.

Osoitteeseen Topaasikuja 11 tammikuussa 2020 valmistuvan asuinrakennuksen kivijalassa on vuokrattavana vierekkäiset, yhdistettävissä olevat 151m2:n ja 109m2:n liiketilat, jotka ovat tarkoituksenmukaiset alueen väliaikaisille nuoriso- ja kirjastopalveluille. Icecapitalin vuokraamien tilojen vuokra on 18 €/m2/kk ja niiden ylläpitokustannukset ovat noin 1,5 €/m2/kk. Tilat suunnittelee asuinrakennuksen suunnittelija Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy.

Suunnitelmien mukaan kirjasto on auki seitsemänä päivänä viikossa. Nuorisotilassa on tarkoitus järjestää toimintaa 10-12-vuotiaille iltapäivisin klo 14-18 ja 13-18-vuotiaille nuorille 3-4 iltana viikossa. Muina iltoina tilassa on mahdollista järjestää asukastoimintaa. Nuorisotila täydentää Kivistön palveluverkkoa eikä tule vaikuttamaan alueella toimivan Kanniston nuorisotilan toimintaan, asia 8.

Myönnetyt tuki- ja avustusrahat

Lautakunta jakoi esitysten mukaan tuki- ja avustusrahoja reilulla 900 000 eurolla. Avustuksilla järjestetään vantaalaisille muun muassa kulttuuritapahtumia, paikallista kansalaistoimintaa sekä nuorille suunnattua toimintaa, katetaan harrasteliikuntatoiminnan ohjaajakuluja ja tuetaan arvokisatason yksilöurheilijoita. Myönnetyt tuet ja avustukset avustuslajeittain:

Vuoden 2020 teatteri- ja orkesterituet, asia 14

Ammattimaisesti toimivien taide- ja kulttuuritahojen vuoden 2020 toiminta-avustukset, asia 15

Seniori-ikäisille suunnattujen kulttuuritapahtumien avustukset, asia 16

Taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset, asia 17

Harrasteliikunnan ohjaajatuet vuodelle 2020, asia 20

Vantaan markkinointituet liikuntaan vuodelle 2020, asia 21

Kohdeavustukset nuorten toimintaan kevätkaudelle 2020, asia 23

Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustukset, asia 26

Ennakkoavustukset merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville toimijoille vuonna 2020, 30

Toiminta-avustus paikalliseen kansalaistoimintaan 2020, asia 31.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan. Esityslista kokonaisuudessaan.