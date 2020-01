Työyhteisön tuki ja toimivat yhteistyökuviot varmistavat työpäivän sujuvuuden

Hommat hoituvat Havukosken koululla nopeasti ja mutkattomasti. Oppilaanohjaaja Laura Kevätniemi arvostaa työssään opetuksen yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä moniammatillista työyhteisöä.

Laura Kevätniemi viihtyy Vantaalla. Havukosken koulun oppilaanohjaajana ja työelämäpainotteisen perusopetuksen opettajana toista vuotta työskentelevä Kevätniemi näkee Vantaan rohkeasti uusia asioita kokeilevana työpaikkana.



-Meillä ollaan hyvin koulutusmyönteisiä ja tarjotaan mahdollisuuksia jopa kansainvälisesti, niin oppilaille kuin henkilökunnallekin.



Oppilaanohjaajana Kevätniemi on mukana monessa eri ryhmässä ja tekee yhteistyötä useiden tahojen kanssa, sekä omassa koulussa että kaupunkitasolla.



-Olen mukana koulumme yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä ja johtoryhmässä. Tämän lisäksi tapaamme kuukausittain koko Vantaan perusopetuksen oppilaanohjaajien sekä muiden työelämäpainotteisen perusopetuksen opettajien kanssa.



Jokapäiväisessä työssään Kevätniemi tekee tiivistä yhteistyötä koulun toisen oppilaanohjaajan kanssa ja kiittelee työpaikkansa yleistä työskentelyilmapiiriä.



-Meillä on mukava ilmapiiri ja asioiden hoitaminen on nopeaa ja mutkatonta.



Työyhteisössäni on paljon eripituisia työuria tehneitä opettajia sekä muuta henkilökuntaa - moniammatillisen työyhteisön tuki on arvokasta.



Kevätniemi arvostaa työpaikassaan myös sitä, että vaihteleviin oppimisympäristöihin ja digitaalisiin työskentelyvälineisiin on panostettu riittävästi.



-Kokemukseni mukaan Vantaan koulut ovat hyvin oppilasmyönteisiä ja toimintakulttuuri opetuksessa onkin pääasiassa yhteisöllinen.

Tulisitko Lauran työkaveriksi? Tutustu avoimiin työpaikkoihimme ja lähetä meille hakemuksesi!



Vantaan koulujen ja oppilaitosten vahvuutena on innovatiivinen, osaamisen jakamiseen kannustava, yhteisöllinen sekä oppilas- ja opiskelijalähtöinen toimintakulttuuri. Meillä pääset kehittymään eri työtehtävissä ja kehittämään opetusta. Lue lisää vantaa.fi/operekry-sivuiltamme.