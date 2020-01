Kannustava työyhteisö innostaa kokeilemaan uusia ratkaisuja

Opettajan koulutus antaa eväät monenlaisiin työtehtäviin. Opetustoimen asiantuntija Tuija Lindström tuntee Vantaan koulut ja kehittää perusopetuksen viestintää sekä pedagogista tieto- ja viestintäteknologiaa innostavassa työyhteisössä.

Tuija Lindström on tehnyt Vantaalla varsin monipuolista uraa. Turun yliopistosta biologian ja maantiedon lehtoriksi 1989 valmistunut Lindström on opettanut monissa vantaalaisissa kouluissa sekä toiminut erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Vuosien varrella tutuiksi ovat tulleet Keskuspuiston koulu, Peltolan koulu ja Havukosken koulu.



-Havukosken koulun innokas ja kehitysmyönteinen työyhteisö ruokki minua kokeilemaan erilaisia pedagogisia ratkaisuja. Kansainvälinen yhteistyö oppimisessa ja opetuksessa toivat mahdollisuuden opiskella tieto- ja viestintäteknisiä taitoja autenttisessa ympäristössä.



Vuodesta 2011 Lindström siirtyi verkkopedagogisen tukihenkilön ja sitten tutoropettajan tehtäviin.



-Jalkauduin kouluihin opettajien tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen käytön tueksi ja järjestin koulutuksia sekä koulu- että kuntakohtaisesti. Tutoraikana painopiste siirtyi monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, laaja-alaiseen osaamiseen sekä arviointiin. Vantaalaiset koulut ovat vuosien mittaan tulleet tutuiksi!

Monipuolisia tehtäviä mukavassa työympäristössä

Muutaman viime vuoden aikana Lindström on työskennellyt opetustoimen asiantuntijana ja viihtynyt toimessa varsin hyvin.



-Muutos oli mieluisa ja koin, että oli aika siirtyä uusiin tehtäviin. Nykyinen työni painottuu perusopetuksen viestintään, pedagogiseen tieto- ja viestintäteknologiaan, DigiOne-hankkeeseen ja perusopetuksen johtoryhmän asiantuntijatehtäviin.



Lindström kokee saaneensa tehdä työssään useita matalan kynnyksen kokeiluja.



-Vantaa on ollut hyvä työnantaja ja olen viihtynyt kehitysmyönteisessä ja innovatiivisessa, matalan organisaation kaupungissa. Minuun on luotettu ja on ollut turvallista kokeilla uutta.



Lindströmille tärkeää työuran aikana onkin ollut juuri yhteisöllisyys. Hän listaa lukuisia työryhmiä ja tiimejä, joissa on ollut osallisena. Yhteisötyökumppaneita on löytynyt viereisestä huoneesta, omasta koulusta tai kunnasta, joskus myös eurooppalaisista kouluista tai muista yhteistyötahoista.



-Teen suurimman osan työstäni yhteistyössä muiden kanssa. Tämän hetkinen työyhteisöni on innostava, huolehtiva ja kannustava - töihin on mukava tulla! Arvostan suuresti Vantaan selkeää visiota ja strategiaa sekä tahtotilaa tehdä uraauurtavaa kehitystyötä koko valtakunnankin tasolla.

Vantaan koulujen ja oppilaitosten vahvuutena on innovatiivinen, osaamisen jakamiseen kannustava, yhteisöllinen sekä oppilas- ja opiskelijalähtöinen toimintakulttuuri. Meillä pääset kehittymään eri työtehtävissä ja kehittämään opetusta. Lue lisää vantaa.fi/operekry -sivuiltamme.