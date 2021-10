Kaupunkikulttuurilautakunta hyväksyi toimialan talousarvion ja tavoitteet vuodelle 2022

Kaupunkikulttuurilautakunta päätti kokouksessaan hyväksyä kaupunkikulttuurin toimialan talousarvion. Toimialan toimintakulut ovat ensi vuonna yli 73 miljoonaa ja tuotot yli 11 miljoonaa euroa. Talousarvion yhteydessä lautakunta hyväksyi myös toimialan tavoitteet vuodelle 2022.

Lautakunta muutti toimialan talousarvioesitystä siten, että Pähkinärinteen kirjastoa ei lakkautettaisi. Muuten talousarvioesitys päätettiin esityksen mukaisesti.



Lautakunnan hyväksymien tavoitteiden mukaan kaupunkikulttuurin toimiala tavoittelee vuonna 2022 lasten ja nuorten harrastustoiminnan laajentamista sekä edistää digitaalista siirtymää sen järjestämissä palveluissa. Eriarvoisuutta estetään vahvistamalla vantaalaisten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemusta sekä alueiden välistä segregaatiota torjuvan Myönteisen erityiskohtelun ohjelman tavoitteiden määrittelyllä. Toimiala pyrkii myös lisäämään tapahtumien määrää vantaalla. Tavoitteena on myös kehittää johtamista ja luoda kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle toimiva johtamisen rakenne.



Toimialalla toteutetaan vuonna 2022 kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelman mukaisia toimenpiteitä. Ensi vuoden säästökohteista lautakunta päätti kokouksessa lakkauttaa kirjasto- ja asukaspalveluiden toimipisteen Mölandetin saarella Sipoossa. Mölandetin käyttö on ollut erittäin vähäistä johtuen osin siitä, että yöpyminen tilassa ei ole sallittua ja tila on käytössä vain kesäaikaan.



Lautakunta myönsi avustuksia paikalliseen kansalaistoimintaan, nuorisotoimintaan, taide- ja kulttuuritapahtumaan sekä harrasteliikunnan ohjaajatukia. Lautakunta myös nimesi edustajia eri kokouksiin. Lautakunta päätti talousarvioesityksen muutosta lukuun ottamatta kaikki asiat esityslistan mukaisesti.