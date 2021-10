”Avun pyytäminen ei ole heikkoutta” – elintapaohjaus löysi paikkansa Vantaalla

Elintapaohjaukseen osallistuneet ovat saaneet ohjausta ja neuvoja muun muassa liikuntaan ja palautumiseen.

Ennaltaehkäisevä hyvinvointityö voi säästää julkisia varoja jopa 1,7 miljoonaa euroa 1000 asiakasta kohden 15 vuoden aikana.

Vantaan kaksi ja puolivuotinen terveyden edistämishanke nivottiin yhteen loppuseminaarissa lokakuun alussa. Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan -seminaarissa esiteltiin sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman hankkeen löydöksiä ja kuultiin mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja.

Kiinnostusta ja innostusta kuulijoissa herätti etenkin Vantaan hyvinvointimentorointi, jota toteutettiin osana hanketta vuodesta 2020 alkaen. Palveluun on ohjautunut lokakuun 2021 alkuun mennessä 345 henkilöä, joista 53 on käynyt läpi koko 12 kuukauden mentorointiohjelman.

Vantaan hanketyöntekijät Marianna Suonpää, Inka Mannoja, Daniela Eklund ja Taru Patrikainen kertoivat, että valtaosalla mentoroitavista paino putosi, pudotuskeskiarvon ollessa 3,4 prosenttia. Osa onnistui lisäämään fyysistä aktiivisuusaikaansa jopa 20 tunnilla kuukaudessa, eli noin 45 minuutilla päivässä.

Kyse on ennaltaehkäisevästä elintapaohjausmallista, jota Vantaan liikunta- ja terveyspalvelut suunnittelivat ja toteuttivat yhteistyössä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on kiitellyt mallia, jossa on myös merkittävää julkisten varojen säästöpotentiaalia.

”THL:n ja Itä-Suomen yliopiston kanssa tehty alustava laskelma osoittaa, että mikäli 1000 elintapaohjauksen asiakasta pudottaa painoa keskimäärin 2,5 prosenttia, voidaan 15 vuoden aikana saavuttaa jopa 1,7 miljoonan euron säästöt terveydenhuolto- ja tuottavuuskustannuksissa”, Marianna Suonpää kertoi.

Tuottavuuskustannuksilla tarkoitetaan sairauspoissaoloja, työkyvyttömyyseläkkeitä ja ennenaikaisia kuolemia. Laskelmassa ei ole huomioitu hyvinvointimentoroinnin kustannuksia.

Emotionaalista tukea ja kannustusta

Seminaarissa kokemuksistaan kertoivat myös Vantaan elintapaohjauksen asiakkaat. Viktoria, Outi, Sami ja Petri saivat vuoden aikana aimo annoksen laadukasta tietoa muun muassa liikunnasta, palautumisesta ja ravinnosta.

”Olen saanut paljon tukea ja kannustusta. Myös esimerkiksi ikäni on otettu yksilöllisesti huomioon”, kiitteli eläkeläinen Outi.

Mentoroinnin aikana on mahdollista kommunikoida mentorin kanssa hyvinvointisovelluksessa, joka sisältää tehtäviä, tietoiskuja sekä erilaisia elintapaohjeita ja -vinkkejä. Sitä pidettiin yleisesti hyvänä asiana, koska sovelluksen käyttö vapauttaa ohjelman aika- ja paikkasidonnaisuudesta.

Kiitosta saivat kuitenkin erityisesti fyysiset tapaamiset mentorin kanssa.

”Olisin kaivannut vielä lisää fyysisiä tapaamisia, sillä niissä sai hyvää emotionaalista tukea prosessin aikana”, Viktoria pohti.

Koska olemme ihmisiä, kaikki ei aina mene niin kuin Strömsössä; välillä tulee takapakkia. Se ei kuitenkaan haittaa, kun asioita tarkastellaan pitkällä aikavälillä.

”Mentoria voi myös haastaa. Jos olen ennen laittanut kaurapuuroon kaksi lusikallista sokeria ja nyt laitan vain yhden, eikö se ole jo parempi?”, Petri heitti pieni pilke silmäkulmassa.

Jokainen seminaarissa kokemuksistaan kertonut mentoroitava kannusti ihmisiä lähtemään rohkeasti mukaan elintapaohjaukseen.

”Avun pyytäminen ei ole heikkoutta. Ilman terveyttä ei ole mitään”, tiivisti Viktoria oppinsa vuoden ajalta.

Toimintaa tarkoitus laajentaa

Hyvinvointimentorointi jatkuu nyt Vantaan liikunnan palvelualueen omana toimintana kahden vuoden jatkorahoituksella.

Marianna Suonpää kertoo, että kehittämistyö on ollut todella mielenkiintoista ja monipuolista.

”Elintapaohjaukselle on selkeä tarve, ja toimintaa pitää laajentaa jatkossa. Tarkoitus on kehittää elintapahoitoa haastavammille kohderyhmille, kuten merkittävästi ylipainoisille tai elintapasairaille. Siinä yhteistyö liikunta- ja terveyspalveluiden välillä on tärkeää.”

Lisätietoja hankkeen tuloksista ja materiaaleja löydät hankkeen kotisivuilta.

TEKSTI: PEKKO-JOONAS RANTAMÄKI