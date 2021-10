Vantaan vuoden 2021 kulttuuripalkintojen saajat valittu – julkistus 10.11. Kulttuurigaalassa

Vantaan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 25.10.2021 ensimmäiseen läsnäkokoukseen kaupungintalolle yli puolentoista vuoden koronatauon jälkeen. Kokouksessa päätettiin asettaa nähtäville Länsimäen kaavarunko. Lisäksi hallitus hyväksyi Varia Hiekkaharjun tarveselvitys-hankesuunnitelman ja päätti Vantaan kaupungin vuoden 2021 kulttuuripalkintojen saajat.

Kulttuuripalkinnot jaetaan kaupungin ensimmäisessä kulttuurigaalassa 10.11.

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2021 Vantaan kulttuuripalkinnot: ansioituneen taiteilijan palkinnon ja merkittävän kulttuuriteon palkinnon. Palkinnonsaajat julkistetaan 10.11. kaupungin historian ensimmäisessä Kulttuurigaalassa Kulttuuritalo Martinuksessa. Jatkossa Vantaan Kulttuurigaala tullaan järjestämään vuosittain marraskuun puolivälissä.

Länsimäkeen kaavaillaan 2700 uutta asuntoa

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville Länsimäen uuden kaavarungon. Länsimäen kaavarunkoluonnos tarkastelee Länsimäen keskustan kehitystä vuoteen 2045 saakka. Se mahdollistaa alueen kasvun noin 2 700 asunnolla ja 4400 asukkaalla. Asukasluku voisi näin ollen kasvaa 10000:een. Uusia työpaikkoja alueelle voisi syntyä noin 100. Uutta rakentamista sijoittuu etenkin Länsimäentien varrelle, joka tiivistyy ratikan ansiosta nykyistä viihtyisämmäksi. Lisäksi kaavarungossa on sijoitettu asuinalueen laajennus pohjoiseen, lähelle Porvoonväylää. Länsimäki on vehreä ja saavutettava asuinalue, jolla on hyvät lähipalvelut ja josta löytyy monenlaisia asuntoja.

Varian Hiekkaharjun toimipiste peruskorjataan

Kaupunginhallitus hyväksyi Varia Hiekkaharjun tarveselvitys-hankesuunnitelman. Käyttöikänsä puolesta peruskorjaustarpeessa olevan Vantaan ammattiopisto Varian Hiekkaharjun toimipisteen vanha osa korjataan rakennusteknisesti toimimattomien ja vaurioituneiden rakennusosien osalta. Lisäksi tehdään tilamuutoksia opetusalojen uudelleenjärjestelyn ja kasvavan oppilasmäärän johdosta. Samalla tehdään tarpeelliset tilamuutokset ja korjaustoimenpiteet vuonna 2006 rakennettuun laajennusrakennukseen. Muutos- ja peruskorjaustöiden jälkeen koululla on tilaa yhteensä 1285 opiskelijalle seuraaville aloille: turvallisuusala, kone- ja tuotantotekniikka-ala, talotekniikka-ala, talonrakennusala, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, pintakäsittelyala ja ravintola ja cateringala.