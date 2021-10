Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukioiden työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022 -2023

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta on päättänyt 11.10.2021 kokouksessaan Vantaan lukuvuoden 2022-2023 työ- ja loma-ajat esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen työ- ja loma-aikojen sijoittelussa on tarkoituksenmukaista pitäytyä mahdollisimman yhtenäisissä loma-ajoissa. Perheiden mahdollisuus sovittaa yhteen loma-aikoja paranee.

Suomenkielinen esiopetus lukuvuonna 2022-2023

• syyslukukausi to 11.8.– to 22.12.2022

• syysloma ma 17.10.–pe 21.10.2022 (viikko 42)

• joululoma pe 23.12.2022– su 8.1.2023

• kevätlukukausi ma 9.1.– pe 2.6.2023

• talviloma ma 20.2.–pe 24.2.2023 (viikko 8)

Syyslukukaudella on 90 ja kevätlukukaudella 96 työpäivää, yhteensä 186.

Suomenkielinen perusopetus lukuvuonna 2022-2023

• syyslukukausi to 11.8.– to 22.12.2022

• syysloma ma 17.10.–pe 21.10.2022 (viikko 42)

• joululoma pe 23.12.2022– su 8.1.2023

• kevätlukukausi ma 9.1.– la 3.6.2023

• talviloma ma 20.2.–pe 24.2.2023 (viikko 8)

Syyslukukaudella on 90 ja kevätlukukaudella 97 työpäivää, yhteensä 187.

Suomenkielinen lukiokoulutus lukuvuonna 2022-2023

• syyslukukausi to 11.8.– to 22.12.2022

• syysloma ma 17.10.–pe 21.10.2022 (viikko 42)

• joululoma pe 23.12.2022– su 8.1.2023

• kevätlukukausi ma 9.1.– la 3.6.2023

• talviloma ma 20.2.–pe 24.2.2023 (viikko 8)

Syyslukukaudella on 90 ja kevätlukukaudella 97 työpäivää, yhteensä 187.

Lukion ylimmän luokan koulutyö päättyy torstaina 9.2.2023.

Svenska sektionen fastställde lovtiderna för år 2022-23



Suunnittelussa osallistettu oppilaita, opiskelijoita, huoltajia ja henkilökuntaa

Suomenkielisen perusopetuksessa tehtiin kysely työ- ja loma-ajoista oppilaille, huoltajille, opettajille ja muulle koulun henkilöstölle. Vastaajia oli yhteensä 1 528, joista oppilaita 179 ja huoltajia 891.

Valtaosa vastaajista piti viikon mittaista syyslomaa kannatettavana. Huoltajista ja henkilöstöstä lähes 80 % kannatti joululomaa, joka alkaa jouluaattoa edeltävänä arkipäivänä ja päättyy loppiaisen jälkeen. Oppilaista 60 % toivoi esitettyä pidempää joululomaa. Hieman yli puolet vastaajista kannatti ajatusta korvaavasta lauantaityöpäivästä.

Lukioiden opiskelijakunnille lähetettiin lausunnolle päätösesityksen mukainen ehdotus työ- ja loma-ajoiksi 2022–2023. Ehdotukseen antoivat lausuntonsa Lumon ja Martinlaakson lukioiden opiskelijakunnat, jotka puolsivat täysin esitystä työ- ja loma-ajoiksi. Lisäksi Tikkurilan ja Martinlaakson lukioiden opettajat kannattivat ehdotusta.

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta 11.10.2021 pöytäkirja