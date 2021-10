Uusi Tiedonjyvän päiväkoti hurmaa ekologisuudellaan

Tiedonjyvän päiväkodissa tilojen muunneltavuus ja käytännöllisyys yhdistyvät lämminhenkiseen tunnelmaan.

Tiedonjyvän toimintayksikön rinnakkaisjohtajat Silja Rahkamo ja Johanna Möttönen astuivat ensimmäistä kertaa virallisesti päiväkodin tiloihin maanantaina 2.8.2021. Hankintoja, rekrytointia ja muuta valmistelutyötä uuteen päiväkotiin tehtiin koko kevät. Lapset saapuivat 3.8.

– Toiminta on lähtenyt sujumaan hienosti, etenkin hyvä yhteistyö perheiden kanssa on ollut merkittävässä roolissa. Paljon on vielä asioita, joita pitää ratkaista, mutta henkilökunta on motivoitunutta ja osaavaa, joten asiat varmasti lutviutuvat. Toimintakulttuurin rakentaminen on pitkä prosessi ja nyt olemme vasta alkumetreillä, Silja tuumaa.

Tiedonjyvän päiväkodissa on 90 lasta tällä hetkellä ja osa tiloista odottaa vielä tulijoita. Vaikka kolmikerroksinen talo tarjoaakin upeat tilat lapsille leikkimiseen ja oppimiseen, se on myös haastanut Siljaa ja Johannaa pohtimaan toimivia käytänteitä.

– Oppimisympäristöjä on mahdollista muokata aina kunkin lapsiryhmän tarpeen ja mielenkiinnon mukaan. Esimerkiksi lepotilat voidaan jakaa väliseinien avulla, joka mahdollistaa esimerkiksi joustavat päiväunikäytännöt: pidemmät tirsat ottavat lapset saavat nauttia hiljaisuudesta samalla, kun päiväunta vähemmän kaipaavat pääsevät leikkimään, Johanna sanoo.

Vanhemmat ovat ilahtuneita uudesta päiväkodista.

– Vanhemmilta on tullut palautetta hienosta pihasta, osaavasta henkilökunnasta ja upeista, uusista ryhmätiloista. Myös kehittämisehdotuksia on tullut, ja ne liittyvät mm. ruokalakäytäntöihin. Lapset ovat innostuneita jumppasalista, pihan leikkivälineistä, uusista oppimismateriaaleista ja ennen kaikkea uusista kavereista. Myös eskariryhmän ryhmässä olevat puolapuut ovat olleet huippusuosittuja, Silja kertoo.

Suunnittelussa on huomioitu yksityiskohdat

Ekologisuus on huomioitu rakennuksessa monin tavoin. Päiväkotia reunustaa laaja piha-alue, jossa riittää temmellyskenttää pienille ja vähän isommillekin. Suunnittelussa on otettu huomioon lukuisten leikkivälineiden lisäksi myös pihamateriaalien mahdollinen vaikutus lasten omalle mikrobistolle ja puolustusjärjestelmälle; yksi alue on päällystetty turvahakkeella lasten luontaisen vastustuskyvyn lisäämiseksi. Turvahakkeen mikrobit harjoittavat immuunijärjestelmää, jolloin riski sairastua sen häiriöihin voi pienentyä.

Lisäksi piharakennusta komistaa viherkatto.

– Sisätiloissa on käytetty mahdollisuuksien mukaan luonnonmateriaaleja, kuten puuta, ja panostamme laadukkaisiin materiaalivalintoihin myös hankinnoissa. Ryhmätilojen kiintokalusteissa on huomioitu hienosti lajittelun tarpeet, mikä helpottaa kierrätystä, Johanna sanoo.

Päiväkotiin perustetaan ensi vuoden puolella myös ekotiimi. Mallia otetaan Ruokopillistä ja Jokiniemestä, joissa ekotoiminta on jo hyvässä vauhdissa.

– Päiväkodin arkeen kuuluu myös luonnollisesti lähiympäristössä retkeily ja ympäristöä arvostava puhe jokapäiväisessä arjessamme, Silja täydentää.

Rinnakkaisjohtajuus jäsentää työntekoa

Silja ja Johanna ovat kaiken muun ohella myös hyvin innostuneita uudesta työnkuvastaan rinnakkaisjohtajina. Vaikka töitä on paljon, selkeämpi työnkuva auttaa työtehtävien priorisoinnissa. Ison yksikön haasteena Silja ja Johanna näkevät tiedottamisen, vaikka siinäkin mennään parempaan päin koko ajan. Myös rekrytoinnissa on ollut haasteita.

– Rinnakkaisjohtajana toimiminen on ollut ihan loistava juttu! Työtehtävien ja vastuun jakaminen selkiyttää työnkuvaa ja parantaa työhyvinvointia. Haluan hehkuttaa Jokiniemen ja Ruokopillin henkilökuntaa, sillä ilman näitä hyvin toimivia yksiköitä olisi uuden päiväkodin käynnistäminen ollut mahdotonta, Johanna iloitsee.

Tiedonjyvän toimintayksikköön kuuluu upouuden Tiedonjyvän päiväkodin lisäksi Jokiniemen ja Ruokopillin toimipisteet, jotka nekin on peruskorjattu. Toimintayksikössä työskentelee yhteensä noin 60 työntekijää.



Lue lisää Tiedonjyvän päiväkodin toiminnasta.