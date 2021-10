Vantaan kaupunginhallitus pui ensi vuoden budjettia ja veroprosentteja

Vantaalla vietetään 1. marraskuuta budjettipäivää, sillä kaupunginjohtajan esitys Vantaan vuoden 2022 budjetiksi on käsillä niin kaupunginhallituksen kokouksessa kuin kaupunginvaltuuston esittelyssä, jota voi seurata suorana lähetyksenä Vantaa-kanavalla alkaen 1.11. kello 16.00.

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen julkaisee 1.11. esityksensä seuraavan vuoden talousarvioksi sekä vuosien 2022-2025 taloussuunnitelmaksi. Talousarviota ja -suunnitelmaa käsitellään läpi marraskuun. Kaupunginhallituksen yksityiskohtaiset neuvottelut talousarviosta ja -suunnitelmasta käydään 29. marraskuuta, ja hallitus päättää budjettiesityksestään 30. marraskuuta. Kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden budjetista kokouksessaan 13. joulukuuta. (Esityslistan kohta 13.)

Lisäksi hallitus keskustelee 1.11. kokouksessaan Vantaan kaupungin ensi vuoden tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista. Kaupunginjohtaja esittää, että tuloveroprosentti pidetään 19:ssä. Esitys yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi on 1,28, vakituisille asuinrakennuksille 0,41, muille kuin vakituisille asuinrakennuksille 1,25, voimalaitoksille 3,10 sekä rakentamattomille rakennuspaikoille 6,00. Jos kaupunginhallitus hyväksyy esityksen, menee asia käsittelyyn kaupunginvaltuustoon, jonka on määrä päättää veroprosenteista 15. marraskuuta. (Kohta 11.)

Talousasioiden ohella hallituksen listalla on tärkeä rekrytointiasia. Vantaan kaupunkiympäristön toimialan edellisen apulaiskaupunginjohtajan Hannu Penttilän jäätyä eläkkeelle syyskuun alussa on käynnissä haku hänen seuraajakseen, ja hallituksen on määrä suorittaa uuden apulaiskaupunginjohtajan vaali. Kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtaja johtaa toimialaa ja vastaa muun muassa toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kestävän kaupunkikehityksen edistämisestä sekä kaavoituksesta. Rekrytointia on hoitanut kaupunginhallituksen asettama toimikunta. Virkaan haki 15 henkilöä, neljää haastateltiin ja kaksi hakijaa on ollut henkilöarvioinnissa. (Kohta 6.)

Kaupunginhallitus keskustelee myös turvallisuuteen liittyvistä asioista käsitellessään kaupungin uutta turvallisuussuunnitelmaa (kohta 9) sekä jäsenyyden jatkoa Nordic Safe Cities -verkostossa (kohta 10).

Lue kaupunginhallituksen 1.11. kokouksen koko esityslista liitteineen.