Valon Tikkurila -valotapahtuma 19.-20.11.

Kuva: Anssi Ruotanen, luonnos Tikkurilan kirkon teoksesta Passing.

Valon Tikkurila on uusi kaksipäiväinen valotapahtuma Tikkurilan keskustassa 19.–20.11. Valot syttyvät perjantaina ja lauantaina klo 17–22.

Valoreitti koostuu itsenäisistä ja paikkasidonnaisista valoinstallaatioista, eli ulkotilan valo- ja ääniteoksista, jotka nostavat esiin tutusta kaupunkimiljööstä yllätyksellisiä tunnelmia. Installaatioiden tekijöinä nähdään paikallisia ja kotimaisia ansioituneita valo- ja äänisuunnittelijoita, sekä Vantaan kuvataidekoulun oppilaita ja Vantaan taidetyöpajojen nuoria taiteentekijöitä. Yhdeksän installaation reitti kuljettaa yleisön Vernissan kulttuuritehtaalta Veteraanipuiston kautta kauppakeskus Dixiin, Tikkurilan kirkolle ja kaupungintalolle, päättyen Kirjastopuistoon. Kohteet sijaitsevat noin kilometrin säteellä toisistaan, ja niihin voi tutustua myös haluamassaan järjestyksessä.

”Valon Tikkurilan lähtökohtana on tuoda elämää ja valoa Tikkurilan iltaan. Installaatiot esittävät kaupungin uudessa valossa, joka herättää eloon tunnelmat ja tarinat puistoissa sekä rakennuksissa. Valon Tikkurila on tapahtuma ’kaupungista kaupunkilaisille’ ja sen voi kokea vain marraskuisessa Tikkurilassa”, kertoo tapahtuman tekninen tuottaja Riku Malinen Vantaan kaupungilta.

Valon Tikkurilan teemat nostavat esiin vaihtuvia tunnelmia ilosta ja huumorista myös syvällisiin pohdintoihin elämän kiertokulusta. Lisäksi ne korostavat Tikkurilan monikerroksista arkkitehtuuria ja rakennusten historiaa. Valoreitin keskiössä sijaitsevat mm. kaupunginmuseona toimiva vanha Tikkurilan asemarakennus vuodelta 1862 ja uuden rouhea Tikkurilan kirkko, joka vihittiin käyttöön tammikuussa 2021. Installaatiot valaisevat kaupunkia osana julkisen taiteen Valon Vantaa -konseptia, joka nostaa esiin valaistut julkisen taiteen kohteet.

Valon Tikkurila juhlistaa lapsen oikeuksien viikkoa ja lasten ja nuorten kulttuuriosallisuutta.

”Vantaan kuvataidekoulun multimediateosta on työstetty työpajoissa yli sadan lapsen voimin. Myös Vantaan taidetyöpajojen nuoret innostuivat luomaan valotaidetta Vernissan jokirantaan, aluksi suunnitellun yhden videoprojisoinnin lisäksi. Tällaisille yhteisöllisille kaupunkitapahtumille on kova kysyntä, sekä palveluntuottajien että yleisön suunnalta. Jatkossa Valon Vantaa -valokonseptia voisi jalostaa myös muissa kaupunginosien keskustoissa, sekä nostaa pimeän aikaan valolla esiin Vantaan kulttuuri- ja kartanomaisemia", summaa tapahtuman tuottaja Ulla Viskari-Perttu Vantaan kulttuuripalveluista.

Valon Tikkurila on kaikille avoin ja maksuton kaupunkitapahtuma. Tapahtuman ympärillä on tarjolla myös maksutonta kulttuuriohjelmaa, mm. avoimet ovet Teatteri Vantaan ja Tanssiteatteri Raatikon uusissa tiloissa Silkkitehtaalla, opastettuja kierroksia kaupunginmuseon näyttelyssä, lyhtytyöpaja perheille lastenkulttuurikeskus Pessissä sekä Kaamospelit – kansanmusiikkiviikon pelimannitempaus Dixissä. Lisäksi tarjolla on pääsylipullisia tapahtumia kuten Meidän Laila -musiikkiteatterinäytös Tikkurilan Teatterissa, ja muusikko Osmo Ikosen konsertti Tikkurilan kirkossa.

Ohjelmatiedot löytyvät Vantaan tapahtumakalenterista tapahtumat.vantaa.fi, hakusanalla Valon Vantaa. Tapahtuman tuottaa Vantaan kulttuuripalvelut yhteistyössä kirjasto- ja asukaspalvelujen, kulttuurisen nuorisotyön, Vantaan kuvataidekoulun, Tikkurilan seurakunnan ja kauppakeskus Dixin kanssa.

