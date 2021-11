Koivukylän asukasfoorumi kutsuu kaupunkilaisia keskustelemaan alueen asioista 22.11.

Kaupungin johdon asukasfoorumi järjestetään tänä syksynä Koivukylässä 22.11. klo 18–20. Tilaisuuteen voi osallistua sekä paikan päällä Koivukylässä että linjoja pitkin mistä tahansa. Paikkana toimii Koivukylän vasta remontoitu asukastila Kirnu (osoite Hakopolku 2, 01360 Vantaa).

Asukasfoorumin ohjelmaan on vielä mahdollista vaikuttaa kyselyn kautta 11.11. saakka. Kyselyssä pääsee muun muassa kertomaan, mistä aiheista toivoo keskustella tilaisuudessa.



Paikalla Koivukylässä on asukkaiden kysymyksiin vastaamassa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, apulaiskaupunginjohtajat, asiantuntijoita kaupungin eri toimialoilta sekä HSL:n ja Poliisin edustajat. Tilaisuuteen ovat tervetulleita erityisesti Koivukylän ja lähialueen asukkaat, mutta myös muut alueen ja kaupungin asioista kiinnostuneet.



Tilaisuuden ohjelmassa on perinteiseen tapaan esityksiä alueen ajankohtaisista asioista. Oman kysymyksensä pääsee esittämään suoraan kaupungin johdolle yleisessä kyselyosuudessa. Lopuksi osallistujat pääsevät valitsemaan itselleen kiinnostavan teemapöydän, jossa käydään keskustelua tarkemmin kaupungin palveluista Koivukylässä.



Kaupungin johdon asukasfoorumi jalkautuu kaksi kertaa vuodessa jollekin Vantaan kaupunginosista. Vuoden 2021 ensimmäinen foorumi järjestettiin etätilaisuutena Kivistön alueen asioista. Vuonna 2020 syksyllä foorumi järjestettiin edellisen kerran lähitilaisuutena Simonkylässä. Asukasfoorumi on yksi kaupunkitasoisista kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista kuntavaalien välillä.



Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista lisää Vantaa.fi:ssä ja ajankohtaisista vaikuttamisen paikoista OsallistuvaVantaa.fi:ssä.