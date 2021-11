Kukkuu!-taidefestari vauvoille ja taaperoille alkaa monipuolisella festivaalipäivällä 13.11.

Loiske Ensamble, BabyTango, kuvaaja Eleonoora Mikkola.

Kukkuu!-taidefestari vauvoille ja taaperoille tuo Vantaalle 13.-21.11.2021 upean kattauksen monipuolista kulttuuritoimintaa, joka on suunnattu perheen pienimmille ja heidän läheisilleen.

Neljättä kertaa järjestettävän festivaalin aikana Vantaalla järjestetään yli 80 esitystä tai työpajaa. Kokonaisuuden tuottaa Vantaan lasten ja nuorten kulttuuripalvelut yhteistyökumppaneineen.

Festivaalin avaavat ihastuttava Pieni valomatka -varjoteatteriesitys Skomarsin torpassa, Kansallisoopperan upea koko perheen Taikahuilu-miniooppera Lumosalissa sekä rauhoittavat Lepohetki-konsertit Lastenkulttuurikeskus Pessissä. Päivän aikana on myös muuta ohjelmaa eritysesti kirjastoissa ja osallistumaan pääsee etänäkin Vantaan kaupunginkirjaston YouTube-kanavalla julkaistavien videoiden kautta. Lisäksi koko festivaalin ajan vierailtavissa olevat elämystilat ja polut avaavat ovensa.

Yhdeksän päivää kestävän festivaalin ohjelmasta suuri osa on maksutonta. Ohjelmassa on niin sirkusta, musiikkia, tanssia kuin loruttelua ja kirjavinkkejäkin. Unohtamatta vauvoille ja taaperoille suunnattuja esityksiä sekä konsertteja. Myös ruotsin- ja venäjänkielistä ohjelmaa on tarjolla.

Festivaalin ohjelma löytyy Vantaan tapahtumakalenterista.

Kukkuu!-festivaalin facebook-tapahtuma.

Kukkuu!-festivaalin Instagram.

Katso Kukkuu!-festivaalin esite.

Kuva: Loiske Ensamble, BabyTango, kuvaaja Eleonoora Mikkola.