Vantaa mukana Glasgow’n ilmastokokouksen Helsingin-paviljongissa 12.11. – tervetuloa kuulemaan!

Vantaa on Avia-verkoston kautta mukana Glasgow’n ilmastokokouksen Pohjoismaisen ministerineuvoston oheisohjelmassa Helsingin Kaisaniemessä 12.11.2021. Tapahtumassa esitellään uusia ilmastoratkaisuja, yhteistyömalleja ja työkaluja Uudeltamaalta.

Avia-verkoston Green Deal -manifesti on Helsinki-Vantaan lentoaseman alueen ja alueesta kiinnostuneen kolmenkymmenen toimijan yhteinen ilmastositoumus. Avia-verkosto haluaa tehdä Helsinki-Vantaan lentoasemasta ja Vantaan Aviapoliksesta maailman ilmastoystävällisimmän ja kestävimmän alueen. Yhdessä on tarkoitus luoda uudenlaista vastuullista matkailua ja liikennettä, joka kunnioittaa ympäristöä ja luo uusia työpaikkoja ja hyvinvointia.

Ainutlaatuista ilmastositoumusta esittelevät Helsingin-paviljongissa perjantaina 12.11.2021 Ulla Ruuskanen Vantaalta ja Mikko Viinikainen Finavialta.

Nuoret ilmastoaktivistit Zahra Karimy ja Ada Koistinen haastavat panelisteja ja kyseenalaistavat kestävän kasvun ratkaisuja sekä tulevaisuuden toimenpiteitä kohti hiilineutraalia Avia-verkostoa 2030.

Tackling climate challenges together -tapahtumassa Uudenmaan liitto esittelee yhteistyöhön perustuvaa mallia, jossa julkinen ja yksityinen sektori, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimijat sekä asukkaat osallistuvat ilmastonmuutoksen hillintään ympäristön rajat tunnistaen. Helsinki, Vantaa, Espoo ja Porvoo kertovat konkreettisia esimerkkejä ilmastotyöstään. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Kausal Oy ja Climate Leadership Coalition kertovat työkaluistaan ilmastotyön tueksi.

Englanninkielinen tilaisuus striimataan 12.11. kello 13–14.30 Pohjoismaisen ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston Facebook-sivulle ja We Don’t Have Time -sivustolle. Tallenne on katsottavissa Uudenmaan liiton YouTube-tilillä.