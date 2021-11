Somalinkielistä palveluneuvontaa Tikkurilan Vantaa-infosta 18.11. alkaen

Monikielisen palveluneuvonnan kielitarjonta laajenee Tikkurilan Vantaa-infossa.

Somalinkielistä palveluneuvontaa on Tikkurilan Vantaa-infossa 18.11.–23.12.2021 torstaisin ja perjantaisin Vantaa-infon aukioloaikoina.

Palveluneuvoja auttaa maahanmuuttoon ja kaupungin, valtion viranomaisten sekä järjestöjen palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Hän myös neuvoo lomakkeiden ja hakemusten täyttämisessä.

Tikkurilan Vantaa-infossa on ollut myös viron- ja venäjänkielistä palveluneuvontaa samoina palveluaikoina. Viron- ja venäjänkieliseltä palveluneuvojalta on kysytty tähän mennessä neuvoa muun muassa Digi- ja väestötietoviraston, Kelan ja työllisyyspalveluiden palveluihin sekä asuntohakuun, muuttoilmoitukseen ja toimeentulotukeen liittyvistä asioista. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että palveluneuvoja on voinut antaa heille neuvontaa omalla tai heidän hyvin ymmärtämällään kielellä. Viron- ja venäjänkielisessä neuvontapalvelussa on lyhyt tauko 21.11. asti.

Monikielistä palveluneuvontaa pilotoidaan yhteistyössä Neuvova Vantaa –hankkeen kanssa. Vantaan kaupungin monikielinen neuvontapiste avataan Vantaa-infon yhteyteen virallisesti myöhemmin.

Lisää tietoa neuvontapalveluista Vantaa-infon verkkosivuilla.