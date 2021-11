Backaksen elämyskeskuksen suunnitelmia esitellään verkossa 17.11.

Backaksen kartanon ympäristöön on suunnitteilla elämyskeskus, uutta asumista ja palveluja. Elämyskeskuksesta tavoitellaan sekä kansainvälisesti että kaupungin elinvoiman kannalta merkittävää matkakohdetta, joka yhdistää suomalaisen luonnon, kulttuurihistorian ja kansainvälisesti kiinnostavat brändit. Livson Group Oy toteuttaa muumi- ja suomalainen luonto -aiheiset sisäpuistot sekä tapahtumakeskuksen palvelemaan kaiken ikäisiä.



Backaksen kartanon alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 10.11.-9.12.2021 välisen ajan. Nähtävilläolon aikana suunnitelmasta voi jättää virallisen muistutuksen kaupungin kirjaamoon. Esittelemme asemakaavaehdotusta verkossa Teams live -tilaisuudessa keskiviikkona 17.11.2021 klo 17-18.30. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, klikkaat vain itsesi linjoille tapahtumailtana tästä linkistä.



Kaavatyön alkaessa hankkeesta saatiin asukkailta 88 mielipidettä, joita on huomioitu suunnittelun edetessä: on huolehdittu tärkeiden näkymien säilymisestä, maiseman avoimuudesta ja kartanoalueen säilymisestä yleisön käytössä. Asuinrakentamisen määrää on pienennetty huomattavasti aiemmista suunnitelmista. Jalankulun ja pyöräilyn reittejä lisätään toivotusti muun muassa nykyisen pellon alueelle. Koko alue pysyy erittäin vehreänä laajojen viheralueiden ja kasvikattojen ansiosta. Myös alueen eläimistön, lintujen, kalojen, lepakkojen ja pölyttäjien, elinoloja turvataan kaavamääräyksin. Mielipiteiden vaikutuksia suunnitteluun eritellään tarkemmin 17.11. tilaisuudessa.

Arvokas kulttuuriympäristö uudistuu

Backaksen kartanomiljöö on valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Kartanonmäki rakennuksineen ja puukujineen on suojeltu jo voimassa olevassa asemakaavassa. Nyt nähtävillä olevassa kaavaehdotuksessa myös Krakanojan varresta tulee luonnonsuojelualuetta.

- Kartanon ympärillä uudisrakentaminen sijoittuu paikkoihin, joissa on aiemmin ollut tai niihin on Backaksen tilan kulta-aikoina suunniteltu rakennuksia. Uudisrakennukset ovat näyttäviä ja paikoilleen sopivia, ja niiden muotokieli ja materiaalit tarkkaan harkittuja. Mäen länsilaidalla kumpuilevat kasvikatot jatkavat kartanomäen muotoa, ja alue liittyy sulavasti kulttuurimaisemaan, kuvailee alueen suunnittelusta vastannut asemakaava-arkkitehti Merja Häsänen.

Pysäköintialue on saanut inspiraatiota hedelmätarhoista: autopaikkojen väliin istutetaan runsaasti kukkivia puita ja pintamateriaali on nurmikiveä. Avoin maisematila ympäröi kartanomäkeä joka puolelta korostaen kartanokukkulan hallitsevaa asemaa maisemassa.

Persoonallisia perheasuntoja

Elämyskeskuksen viereen tulee asuinkortteli noin 230 asukkaalle. Harjakattoiset asuinrakennukset ympäröivät yhteistä piha-aluetta. Korttelin asunnot ovat pääasiassa perheasuntoja.

- Rakennusten kattolyhdyt antavat korttelille omanlaisensa ilmeen. Kerrostaloissa neljännen kerroksen yläpuolella on ullakkoasuintiloja, mikä tekee ylimmistä asunnoista persoonallisia, kertoo Häsänen.

Myymälärakennusta rakennetaan parhaillaan voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Se avaa ovensa kesällä 2022.

Kaavamuutosta on valmisteltu kaupungin, kartanoalueen maanomistaja HOK Elannon ja muun muassa Naantalin Muumimaailman taustalla vaikuttavan Livson Group Oy:n yhteistyönä.

