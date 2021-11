Vantaan kaupunginvaltuusto päättää veroprosenteista ja uudesta apulaiskaupunginjohtajasta

Vantaan kaupunginvaltuusto kokoontuu 15.11.2021 päättämään ensi vuoden tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista.

Vuodelle 2022 esitetään Vantaan tulovero- ja kiinteistöveroprosenteiksi:

tuloveroprosentti 19,00

Kiinteistöveroprosentit:

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,28

vakituinen asuinrakennus 0,41

muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,25

voimalaitos 3,10

rakentamaton rakennuspaikka 6,00.

Vuodelle 2022 määrätty tuloveroprosentti määrittää myös vuoden 2023 tuloveroprosentin, koska Manner-Suomen kunnat eivät voi muuttaa hyvinvointialueuudistuksen vuoksi tuloveroprosenttejaan syksyllä 2022. Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veroprosenttileikkaus tehdään vuoden 2022 tuloveroprosenteista. Viimeisimmän laskelman mukaan tuloveroprosentteja leikattaisiin 12,39 prosenttiyksiköllä. Lopullinen leikattava prosenttiosuus selviää vuoden 2022 aikana. (Esityslistan kohta 7.)

Valtuuston on määrä päättää myös Vantaan kaupunkiympäristön toimialan uudesta apulaiskaupunginjohtajasta, joka johtaa toimialaa ja vastaa muun muassa toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kestävän kaupunkikehityksen edistämisestä sekä kaavoituksesta. Kaupunkiympäristön toimialan edellisen apulaiskaupunginjohtajan Hannu Penttilän jäätyä eläkkeelle syyskuun alussa on ollut käynnissä haku hänen seuraajakseen. Virkaan haki 15 henkilöä, videohaastattelukierroksen jälkeen neljä kutsuttiin varsinaiseen haastatteluun, ja kaksi hakijaa on ollut henkilöarvioinnissa. Rekrytointia on hoitanut kaupunginhallituksen asettama toimikunta. Valtuuston on kokouksessaan määrä suorittaa apulaiskaupunginjohtajan vaali. (Kohta 4.)

