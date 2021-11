Osallistu Kivistön kaupunkikulttuurikeskuksen suunnitteluun

Nostokurjet ahkeroivat Kivistön palvelukeskittymän montun reunalla ja pitkän odotuksen jälkeen rakennus kohoaa silmissä. Saamme pian Kivistön palvelukeskittymään terveyskeskuksen, kirjaston ja nuorisotilan sekä tilaa juhlille, tapahtumille, asukastoiminnalle, järjestöille, lastenkulttuurille, tapahtumille ja kaikenlaiselle kaupunkikulttuurille!

Kaupunkikulttuurikeskus avautuu keväällä 2023. Nyt kutsumme mukaan kaikki kivistöläiset, Kivistössä liikkuvat ja muutoin aiheesta kiinnostuneet vantaalaiset suunnittelemaan yhdessä tiloja ja toimintaa. Tavoitteena on, että asukkaat voivat ottaa tilat omakseen jo ennen niiden avautumista.



Mitä haluaisit tehdä keskuksessa? Millaista toimintaa kaupungin pitäisi siellä järjestää? Kerro mielipiteesi vastaamalla kyselyyn sähköisesti OsallistuvaVantaa.fi:ssä tai paperilla Kivistön kirjastossa.



”Tila ei yksin rakenna yhteisöä tai luo toimintaa. Sen teemme me, aktiivit ja asukkaat yhdessä. On aika ideoida, ottaa kantaa. Visioi uuden oppimista, yhteisöllisyyttä, kohtaamisia. Fiilistele juhlia, kuule musiikkia, näe taidetta. Näe itsesi, perheesi, porukkasi värkkäilemässä, aktiivisena, luomassa uutta.” kehottaa Kaupunkikulttuurin apulaiskaupunginjohtaja Riikka Åstrand.

