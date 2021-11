Minttiravintolat palkittiin Vantaa-mitalilla

Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala luovuttaa Vantaa-mitalin Minttiravintoloiden Kimmo Bergmanille.

Vantaan kaupunki on palkinnut Minttiravintolat Oy:n Vantaa-mitalilla. Palkinto myönnettiin 23.11. Vantaan 45. elinkeinopäivässä tunnustuksena yrityksen määrätietoisesta kasvusta, innovatiivisuudesta sekä aktiivisesta kehittämisestä ja yhteistyöstä. Vahvasti vantaalaisen identiteetin omaava yritys on myös toiminut oman alansa äänitorvena koronapandemian keskellä.

Minttiravintolat Oy on aloittanut toimintansa vuonna 1996 nimellä Cafe Viinikanat Oy. Yritykseen kuuluu viisi ravintolaa eri puolilla Vantaata: Pub Old Story, Ravintola Oklahoma, Cafe Kuusijärvi, Ravintola Zilla ja Ravintola Tammisto. Myös äskettäin avautunut teatterikahvila Cafe Silkki sekä tilausleipomo YUMia Bakery ovat osa Minttiravintoloiden toimintaa.

Oman liiketoimintansa kehittämisen lisäksi Minttiravintolat on osallistunut koko kaupungin ruokakulttuurin ja sen tunnettuuden edistämiseen. Ravintola Zilla ja Ravintola Oklahoma ovat olleet mukana Vantaa-menu-yhteisössä sekä Vantaan ruokaklusterin toiminnassa. Tällaisessa yhteistyössä aktiivisten paikallistoimijoiden osallisuus on keskeistä.

Minttiravintolat on mennyt rohkeasti kohti uutta myös ravintola-alan ulkopuolella. Yrityksen TixiTaxi tarjoaa tilausliikennepalveluja, Tixi Travel taas ohjelma- ja matkanjärjestäjäpalveluja. Lisäksi Minttiravintolat on toteuttanut stopover-kuljetuspilotteja. Yrityksen monipuolinen ja innovatiivinen ote säteilee elinvoimaa Vantaan ja pääkaupunkiseudun koko matkailu- ja ravintola-alaan.

Minttiravintolat on kehittänyt toimintaansa määrätietoisesti ja menestyksekkäästi. Sen liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet vuosittain korona-aikaan saakka. Minttiravintoloiden hallituksen puheenjohtaja Kimmo Bergman valittiin vuonna 2016 myös Vantaan Vuoden yrittäjäksi. Koronakriisin keskellä Kimmo Bergman on sanoittanut Vantaan ja koko pääkaupunkiseudun yrittäjien tilannetta sekä mediassa että Matkailu- ja Ravintolapalvelut Mara ry:n hallituksessa.

Vantaa-mitali on perinteikäs tunnustus, jolla Vantaa osoittaa kunnioitusta menestyksekkäästä työstä ja Vantaan elinvoimaisuuden kehittämisestä. Mitali on lyötetty Vantaan kaupungiksi tulon kunniaksi vuonna 1974, ja sen on suunnitellut kuvanveistäjä Heikki Häiväoja.