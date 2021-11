Lina Rehnström on Vantaan tämän vuoden Lucia-neito

Vuoden 2021 Vantaan Luciaksi on valittu vantaalainen Lina Rehnström.

Lina Rehnström on Seutulasta kotoisin oleva 18-vuotias lukiolainen gymnasiet Lärkanista. Vapaa-ajallaan hän harrastaa kuorolaulua, soittaa pianoa ja on ollut Vantaan musiikkiopiston oppilaana 11 vuotta. Viimeiset neljä vuotta hän on laulanut Soundwaves-kuorossa ja harrastanut yksinlaulua viisi vuotta.

Vantaan Lucian kruunaa Pyhän Laurin kirkossa (Kirkkotie 45) keskiviikko-iltana 8.12. klo 18.30 lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden päällikkö Kaisa Kettunen. Kruunauksen ja konsertin järjestää Vantaan musiikkiopisto, jonka ohjelmassa on Lucian kruunauksen lisäksi kuorojen ja solistien esittämää joulumusiikkia. Kuoronjohtajana toimii musiikinopettaja Hanna Mannerström. Luciakorun luovuttaa Vantaan musiikkiopiston vanhempainyhdistys Tonväktarna. Konserttiin on vapaa pääsy.

Lucia kulkueineen tuo kauniilla lauluillaan valoa ja lämpöä talven pimeyteen vierailessaan viikon aikana useissa tapahtumissa. Varsinaisena Lucian päivänä maanantaina 13. joulukuuta Lucia kulkueineen vierailee Tikkurilan kirjastolla klo 10.45, Helsinki-Vantaan lentokentällä klo 16, kauppakeskus Jumbossa klo 17.30. Kulttuuritalo Martinuksessa musiikkiyhtye Mandys Nyckel esittää tunnelmallisia ja jouluisia lauluja klo 18, jonka jälkeen Lucia kulkueineen esiintyy klo 19.

Lue lisää tapahtumasta: https://tapahtumat.vantaa.fi/fi-FI/page/616e7e842078bc7d7c7e9452