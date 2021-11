Vantaa on Euroopan nouseva innovaatiokaupunki 2021

Euroopan Innovaationeuvosto on valinnut Vantaan Euroopan nousevaksi innovaatiokaupungiksi. 500 000 euron arvoinen tunnustus jaettiin tänään iCapital Awards -kisan palkintojenjakotilaisuudessa Brysselissä. Palkintojenjako oli osa EIC Summit -tapahtuman ohjelmaa.

– Vantaa on 50 vuodessa kasvanut pienestä maalaiskunnasta Suomen neljänneksi suurimmaksi kaupungiksi. Se on Suomen nopeimmin kasvava kaupunki – ja nyt myös Euroopan nouseva innovaatiokaupunki! Tämä on hieno tunnustus siitä, että kaupungistamme löytyy rohkeutta kokeilla ja kehittää. Vantaa on täynnä innovaatioita, joita olemme tehneet yhdessä asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kanssa, kaupunginjohtaja Ritva Viljanen iloitsee.

Vantaa esitteli iCapital Awards -kisan tuomaristolle toimintaansa ja kehittämistyötä, jota kaupungissa tehdään monella saralla: esimerkiksi hiilineutraaliuden, sosiaalisten innovaatioiden ja digitaalisten ratkaisujen suhteen.

– Kehitämme kaupungin omaa toimintaa, osallistumme yhteistyöprojekteihin ja -hankkeisiin sekä tuemme yksityisen sektorin vetämiä pilottikokeiluja. Kaiken keskiössä ovat ihmislähtöisyys ja pyrkimys toiminnan parantamiseen, Viljanen kertoo.

Euroopan nouseva innovaatiokaupunki -kategorian finaalissa olivat Vantaan lisäksi Portugalin Cascais ja Norjan Trondheim. Nouseva innovaatiokaupunki -kategoria oli tarkoitettu 50 000–249 999 asukkaan kaupungeille. Kategoriassa kilpaili 14 kaupunkia.

Asukasluvultaan suuremmat kaupungit ottivat toisistaan mittaan Euroopan Innovaatiopääkaupunki -kategoriassa. Kategorian voitti Saksan Dortmund.

Katso Vantaan iCapitalAwards -esittelyvideo

Tutustu kaikkiin vuoden 2021 iCapital Awards -finalisteihin