Ristipuron päiväkodissa liikunnasta on tullut tärkeä osa arkea

Ristipuron päiväkodin johtaja Irja Ilvonen ja varhaiskasvatuksen opettaja Kati Riekko ovat työyhteisönsä kanssa innolla mukana koko kaupungin kattavassa Liikkuva päiväkoti -toiminnassa. Toiminta on herättänyt kasvattajissa uudenlaisen liikunnan ilon, ja asenteet liikkumista kohtaan ovat muuttuneet.

Liikuntapalvelukoordinaattorit Milla Kiiski ja Laura Jäntti sekä projektikoordinaattori Heidi Tattinen auttavat päiväkoteja luomaan liikuttavaa ja iloista arkea monin eri tavoin. Toimintaa toteutetaan ja kehitetään liikunnan ja varhaiskasvatuksen palvelualueiden yhteistyönä.

Ristipuron päiväkodin johtaja Irja Ilvonen ja varhaiskasvatuksen opettaja Kati Riekko kertovat liikunnan olleen aiemmin sidoksissa päiväkodin liikuntamyönteisiin kasvattajiin.

– Liikuntainnon ylläpitäminen ja muiden aktivointi oli muutamien ihmisten harteilla. Toiset pitivät liikuntaa yllä enemmän ja toiset vähemmän, ja siitä ei ollut yhteistä puhetta, Irja kertoo.

Ideoiden saaminen päivittäisen liikunnan lisäämiseen tuntui haastavalta. Liikunta rajoittui päiväkodissa pitkälti metsäretkiin ja yhteen ohjattuun viikkotuokioon. Liikuntaan ei varsinaisesti osattu kannustaa.

– Toki lapset ovat aina liikkuneet vapaassa leikissä, mutta ei liikkumista leikissä erityisesti tuettu. Liikkuva päiväkoti -toiminnan myötä olemme ymmärtäneet, että lasten liikuttamisen ei tarvitse olla mitään ihmeellistä – ihan ilman materiaalejakin ja pienessä tilassa pystyy liikunnallista toimintaa järjestämään lapsille, Irja lisää.

"Lapsi ei ole penkkikansaa ollenkaan"

Nykyään Ristipurossa liikuntaan suhtaudutaan kokonaisvaltaisemmin ja asenteet liikuntaa kohtaan ovat muuttuneet. Liikuntaa on tuotu mukaan moneen eri tilanteeseen ja lisäliikkeen tuoma hetkellinen kaoottisuus hyväksytään osaksi lasten leikkejä.

– Sisällä leikit saavat olla liikkuvia, lapset saavat juosta. Enää liikuntasali ei ole ainoa paikka liikunnalle. Lapset voivat muodostaa eteisen käytävälle keppihepparadan esteineen. Annamme lasten liikkua muuallakin kuin oman ryhmän tiloissa, vaikka se herättäisikin itsellä alkuun levottomuuden tunteita. Liikkuminen on lapsille luontaista ja tekee hyvää, joten annamme heille siihen enemmän mahdollisuuksia, Kati sanoo.

Liikunta on siirtynyt päiväkodissa kaikkialle ja lasten liikunnallisuuden kehittämistä tuetaan monin tavoin ja kaikenikäisillä, myös yksi- ja kaksivuotiailla. Päiväkodissa tehdään tietoisia valintoja liikunnan lisäämiseksi.

– Olemme siirtäneet peruspöytätehtäviä salin puolelle, ulos tai metsään. Näissä oppimisympäristöissä liike tulee siinä sivutuotteena ja se on paljon kokonaisvaltaisempaa. Myös päiväpiireihin olemme tuoneet mukaan liikuntaa. Enää lasten ei tarvitse vaan istua, vaan he voivat halutessaan maata lattialla tai muutoin käyttää kehonkieltään samalla, kun kuuntelevat, Irja kertoo.

Ristipurossa haastetaan myös perheitä liikkumaan. Varhaiskasvattajat laittavat joka kuun alussa päiväkodin omaan Facebook-ryhmään perheitä liikuttavia haasteita.

– Lokakuussa meillä oli retkihaaste, johon oli listattu 10 erilaista retkeä. Vanhemmat voivat näitä haasteita tehdä sitten vapaaehtoisesti ja vapaa-ajalla oman aikataulun mukaan, Kati kertoo.

Työpajat ovat kannustaneet luovuuteen liikkumisessa

Varhaiskasvattajien osaamisen kehittäminen on yksi Liikkuva päiväkoti -toiminnan kulmakivistä. Varhaiskasvattajille tarjotaan yksikkökohtaisia ja yhteisiä koulutuksia. Syksyllä Milla, Laura ja Heidi järjestivät kolme erilaista työpajaa, joista yksi oli parkour. He antoivat vinkkejä lähimetsän hyödyntämiseen liikunnassa. Työpajat olivat Irjan ja Katin mielestä ihan huippujuttu.

– Me olemme olleet hyvin innostuneita työpajoista. Olemme haastaneet koko meidän porukkamme tähän mukaan, ja nyt meillä on jokaisessa kahdeksassa tiimissä yksi liikuntavastaava, Irja kertoo.

Työpajoissa käytiin läpi helppoja tapoja kehittää liikunnallisia leikkejä ilman sen suurempaa suunnittelemista. Tekemällä oppiminen on ollut Katin mielestä erittäin antoisaa ja hyödyllistä. Yhdessä työpajoista teemana oli ulkoliikunta.

– Me otimme käyttöön koulutuksen innoittamana ulkoliikuttajaliivin. Liiviä kantava aikuinen osoittaa lapsille olevansa vastuussa ulkoliikunnasta. Varsinkin pienet kaipaavat usein vielä aikuista liikkumisen tueksi. Voivathan he toki yksin potkaista palloa pari kertaa, mutta se jää usein siihen, Kati huomauttaa.

Lisäksi pienten kanssa pidetään välillä hiekkaleluttomia päiviä, jolloin kaikki aikuiset sitoutuvat liikkumiseen ja lasten kanssa yhdessä leikkimiseen.

Aikuisten sitoutuminen liikuntaan on avainasemassa

Liikunta saa aikaan lapsissa paljon iloa. Kun vapaa liikkuminen ja energian purkaminen sallitaan, usein keskittyminenkin paranee. Myös leikit sujuvat paremmin, kun lapsille annetaan enemmän liikkumatilaa. Ristipurossa on huomattu, että esimerkiksi metsässä leikit saavat ihan erilaisia ulottuvuuksia kuin neljän seinän sisällä päiväkodin tiloissa. Varsinkin korona-aika on rajoittanut sisällä liikkumista ryhmärajojen takia.

– Monipuolisuus liikunnassa on lisääntynyt. Hyödynnämme kaikkia hyviä materiaaleja, mitä netti on täynnä. Muun muassa YouTubesta otamme mallia satujoogaan ja zumbaan. Myös me kasvattajat liikumme nykyään enemmän lasten mukana, Kati sanoo.

Kati ja Irja kannustavat kaikkia päiväkoteja ottamaan liikunnan osaksi arkea. He toivovat rohkeutta muillekin päiväkodeille ja kasvattajille antaa lasten välillä riehaantua ja homman lähteä vähän lapasesta.

– Avainasemassa on juuri aikuisen sitoutuminen. Kun aikuinen sitoutuu, kyllä lapset tulevat mukaan ihan varmasti. Me toimimme esimerkkeinä ja innostajina, Irja kannustaa.

Lue lisää liikkuvasta päiväkoti -toiminnasta täältä: https://www.vantaa.fi/liikkuvapaivakoti