Jarmo Ahvenaiselle ja Jesse Pasaselle Vantaan kulttuuripalkinnot

Vantaan kulttuuripalkinnot myönnettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.12.2019.

Vantaan kulttuuripalkinto merkittävästä kulttuuriteosta on myönnetty monikulttuurisen lastenorkesteri Tempon perustajalle Jarmo Ahvenaiselle. Nuoren taiteilijan kulttuuripalkinnon sai katutaiteen tekijä Jesse Pasanen.

Vantaan kulttuuripalkinto myönnettiin tänä vuonna toista kertaa kahdessa eri kategoriassa. Toinen kulttuuripalkinnoista myönnetään tunnustuksena merkittävästä kulttuuriteosta ja toinen kannustuksena nuorelle taiteilijalle. Molemmat kulttuuripalkinnot ovat suuruudeltaan 10 000 euroa.

Jarmo Ahvenainen 10 vuotta Tempo-orkesterin johdossa

Orkesteri- ja kamarimusiikin lehtori Jarmo Ahvenainen on Vantaan Tempo-orkesterin perustaja ja pitkäaikainen johtaja. Hän on ollut aktiivisesti mukana Tempo-toiminnassa koko orkesterin kymmenvuotisen taipaleen ajan.

Ahvenainen on perustanut yhdessä poikansa kanssa valtakunnallisen Tempo-yhdistyksen sekä Vantaan oman Tempo-orkestereiden yhdistyksen, jonka puheenjohtajana Ahvenainen toimii.

Nyt eläkkeellä ollessaan hän on tehnyt pyyteetöntä vapaaehtoistyönsä Tempo-orkestereiden monipuolisena monitoimimiehenä esiintymisissä ja esiintymismatkoilla aina ulkomaita myöten. Opetustyönsä ohella Ahvenainen on myös pitänyt huolta kansainvälisistä suhteista muiden vastaavien orkestereiden kanssa.

Tempo-toiminnan lähtökohta on sosiaalinen, ja sillä pyritään edistämään monitaustaisten lasten ja nuorten keskinäistä kumppanuutta yhteissoiton avulla. Tällä hetkellä viikoittaiseen Tempo-toimintaan osallistuu Länsimäen ja Kytöpuiston kouluissa yhteensä noin 80 oppilasta. Soittajat harjoittelevat yhdessä kahdesti viikossa koulupäivän jälkeen, ja jokaisella soittajalla on myös koulupäivän yhteydessä oma, lyhyt soittotunti, jossa harjoitellaan yhteisiä kappaleita. Toiminta on kaikille koulun oppilaille avointa ilman pääsykokeita tai lukukausimaksuja. Myös soittimet annetaan soittajille maksutta käyttöön.

Nuoren taiteilijan palkinnon saava Jesse Pasanen muokkaa katukuvaa

Graafinen suunnittelija ja taiteilija Jesse Pasanen on ansioitunut katutaiteen parissa sekä taideteosten maalaamisessa että organisoimisessa. Moni harmaa betoniseinä ja alikulku ympäri Vantaata on saanut piristävän ilmeen hänen ansiostaan.

Pasanen opiskelee Aalto-yliopistossa graafista suunnittelua. Hän on Vantaan Taiteilijaseura ry:n jäsen, Street Art Vantaan perustajajäsen, Multicoloured Dreamsin projektien perustajajäsen sekä Grafia ry:n katutaidekilta G-Rexin perustajajäsen. Lisäksi hän on kysytty kouluttaja sekä kotimaassa että ulkomailla.

Vantaalaiset saivat ehdottaa palkittavia

Vantaan kulttuuripalkintoja ei voi hakea, vaan päätökset palkintojen myöntämisestä tekee Vantaan kaupunginhallitus vapaa-ajan lautakunnan esityksestä.

Tänä syksynä Vantaan kulttuuripalvelut pyysi kuntalaisilta ehdotuksia vantaalaisista henkilöistä ja tahoista, joiden ponnistukset oman taiteenalansa tai vantaalaisen kulttuurielämän eteen ansaitsisivat kiitosta. Ehdotuksia hyödynnettiin vuoden 2019 Vantaan kulttuuripalkintojen valmistelutyössä.

Vantaan kaupunki on jo yli 40 vuoden ajan myöntänyt palkinnon tunnustuksena merkittävistä ansioista taiteen, kulttuurin ja kaupungin taide-elämän hyväksi.