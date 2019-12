Kaupunkiakatemia kutsuu osaajat keskustelemaan Table of 50 -tapaamisiin

Ohjaaja Anni Klein, toimittaja ja aktivisti Suvi Auvinen, Gummeruksen kustannusjohtaja Anna Baijars ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori Dinner nro. 1:llä. / Kuva: Ananya Tanttu.

Kaupunkiakatemian käynnistämät Table of 50 -konseptin kutsuvierastilaisuudet kannustavat osaajia ajatustenvaihtoon.

Kaupunkiakatemia on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kumppanuus ja yhteistyömuoto, jossa edistetään kaupunkikehittämisen ja -tutkimuksen vuorovaikutusta sekä tuetaan poikkitieteellisten yhteistyöhankkeiden käynnistymistä. Sen visiona on luoda yhteistyöllä parempaa, kestävämpää ja vetovoimaisempaa kaupunkia.

Kutsuvierastilaisuudet luovat keskustelua ja ideointia

Kaupunkiakatemia on syksyn aikana käynnistänyt Suomessa Table of 50 -konseptin, jolla halutaan laajentaa kaupunkien tulevaisuutta koskevia keskusteluja ja kehittää mukana olevien tahojen yhteisiä toimintamuotoja. Konseptia on käytetty Amsterdamissa onnistuneesti jo lähes 20 vuotta.

Table of 50 mahdollistaa yhteiskunnallisten toimijoiden monipuolisen mukanaolon, toisin kuin useat muut toimintamuodot, jotka ovat helposti kahdenvälisiä. Table of 50 -tapahtumat ovat kutsuvierastilaisuuksia. Kyse on tilaisuuksien sarjasta, joiden teema ja tavoitteet valitaan tapahtuman isäntäorganisaation ja Kaupunkiakatemian yhteistyönä.

Kaupunkiakatemia kumppaneineen järjesti syyskuun lopulla sisäisen Table of 25 -tapaamisen, jossa valmistauduttiin konseptin käynnistämiseen Suomessa. Tilaisuus pidettiin Vantaalla kaupunginjohtaja Ritva Viljasen emännöimänä.

Dinner nro. 1 pohti suomalaisia kaupunkeja ja kaupungistumista

Ensimmäinen Table of 50 -tilaisuus, Dinner nro. 1, järjestettiin 10. joulukuuta. Sen isäntänä toimi Helsingin kaupunki, ja tapahtumaa olivat toteuttamassa myös kaikki muut Kaupunkiakatemian kumppaniorganisaatiot. Teemana olivat suomalaisen kaupungin ja kaupungistumisen erityisyys.

Ohjausryhmän puheenjohtaja ja Vantaan kaupungin tutkimuspäällikkö Henrik Lönnqvist toteaa, että kaupungit muuttuvat nopeasti ja samalla alueet eriytyvät.

— Yhteisesti jaettu arvopohja ja vanhat institutionaaliset rakenteet menettävät merkitystään. Juuri siksi kaupunkien ja yliopistojen yhteinen avaus uudelle vuoropuhelulle on ratkaiseva, Lönnqvist jatkaa.

Table of 50 -yhteistyön käynnistämisestä ja tavoitteista vastaa Kaupunkiakatemian johtoryhmä ja tilaisuuksien toimeenpanosta Kaupunkiakatemian ohjausryhmä yhteistyökumppaneineen. Tulevien keskusteluiden teemat kasvavat yhteisten tapaamisten ja niistä syntyvien ideoiden ja ongelmien tunnistamisen kautta.

Ota Kaupunkiakatemia haltuun

Lisätietoa Kaupunkiakatemian toiminnasta löydät sen verkkosivuilta: urbanacademy.fi.