Hilla haluaa ylittää aidat ja omat odotukset

Hilla Uusimäki nauttii kotiyleisön edessä juoksemisesta esimerkiksi Suomi-Ruotsi-maaotteluissa.

Kymmenen kysymystä kumppaniurheilijalle: Hilla Uusimäkeä viehättää aitajuoksun monipuolisuus. Kisoissa hän juoksee sekä kanssakilpailijoita että omia ennätyksiään vastaan.

Nimesi, ikäsi ja urheilulajisi?

Hilla Uusimäki, 23, 400 metrin aitajuoksu.

Miten olet päätynyt juuri tämän lajin pariin?

Vanhemmat on vieneet minua jo ihan pienestä tytöstä asti urheilukentälle minun nykyisenkin seuran, KU-58:n, kisoihin. 9-vuotiaana taisin sitten mennä ensimmäisiin treeneihin, ja 16-vuotiaasta asti olen keskittynyt vain yleisurheiluun, kun muut lajit jäivät.

Mikä lajissa viehättää?

Monipuolisuus! Treenaaminen on tosi monipuolista: erilaista juoksemista, voimaa, tekniikkaa… Ja tällaisessa tulosurheilussa kiehtoo myös se, että kisoissa pääsee juoksemaan paitsi toisia vastaan, myös omia ennätyksiä vastaan.

Kerro parhaista kokemuksistasi ja saavutuksistasi lajin parissa.

Parhaita saavutuksia tähän mennessä ovat EM-välierät, Suomen mestaruudet 400 metrillä ja 400 metrin aidoissa sekä U23 Suomen ennätys 400 metrin aidoissa. Parhaita kokemuksia ovat ehkäpä sellaiset kisat, joissa on ylittänyt omatkin odotukset ja muun muassa Suomi–Ruotsi-maaottelut, joissa on päässyt juoksemaan täyden kotiyleisön kannustamana.

Olet Vantaan kumppaniurheilija. Mitä se sinulle merkitsee?

Mahtavaa kuulua tähän urheilijajoukkoon ja saada tukea omalta kotikaupungilta! Etenkin siksi, että olen asunut koko ikäni Vantaalla ja aina edustanut myös vantaalaista seuraa.

Entä mitä vantaalaisuus sinulle merkitsee?

Olen syntymästäni asti asunut Vantaalla, ja täällä on kyllä hyvä elää! Kaikki tarvittava on lähellä, ja treenipaikat sekä ulkoilumahdollisuudet hyvät.

Millaisia tavoitteita sinulla on urheilijana?

Urheilijana tavoitteena on päästä ulosmittamaan oma maksimaalinen potentiaali. Konkreettisena tavoitteena on olympialaisissa juokseminen.

Entä urheilu-uran jälkeen?

Löytää se oma ala, että työnteosta voisi nauttia ja se olisi hauskaa. Varmasti urheilu säilyy myös elämässä senkin jälkeen, kun oma ura loppuu.

Terveisesi oman lajisi nuorille urheilijanaluille?

Urheilkaa ja liikkukaa mahdollisimman monipuolisesti! Ja ei todellakaan kannata lannistua, vaikka nuorempana ei vielä meinaisi pysyä kovimpien perässä. Kenestä tahansa voi vanhempana tulla se huippu, kun vaan jaksaa olla sinnikäs. :)

Ensimmäinen ajatuksesi seuraavista sanoista/henkilöistä:

Olympialaiset: Tavoite.

Urheiluhenki: Tsemppaaminen.

Mika Häkkinen: Maailmanmestari.

Veli-Matti Kallislahti: Liikuntapomo.

Hilla Uusimäki kannustaa nuoria aitajuoksijoita urheilemaan monipuolisesti ja olemaan lannistumatta vastoinkäymisistä.

