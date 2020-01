Yhteisestä pöydästä löytyy paikka jokaiselle

Vantaan Yhteisessä pöydässä kehitetään yhteisöllistä ruoka-apua laajan joukon voimin. Hävikin pelastamisen lisäksi huolehditaan myös verkostoista ja siihen kuuluvista ihmisistä.

Maanantaiaamuna pakettiauto lastataan ripeästi täyteen laatikoita, joista tällä kertaa löytyy pakastevihanneksia, valmisruokia sekä banaaneja. Yhteisen pöydän kuljettajina työskentelevät Martti Lehto ja Jarkko Hämäläinen ovat valmiina lähtemään päivän ensimmäiselle keikalle.



Hämäläinen on istunut ratin takana jo puolisen vuotta ja viihtyy työssään mainiosti.

-Tänne on helppo tulla ja hyvä porukka. Ajojen aikana Vantaa tulee tutuksi ja olen oppinut paljon myös ruoasta ja sen säilyvyydestä työn aikana.



Vajaassa tunnissa auto on jälleen tyhjä ja on aika palata hävikkiruokaterminaalille ennen seuraavia keikkoja. Hyvässä seurassa päivät sujuvat mukavasti.

-Hommat hoituvat tehokkaasti ja samalla tulee tehtyä päivän treeni. Jarkon kanssa laatikkopinojen nostelukin sujuu ongelmitta, Lehto toteaa.



Treenit hoituvat kätevästi työn lomassa myös hävikkiterminaalin puolella työskenteleviltä. Päivittäin terminaalilla työskentelee noin 15 henkilöä ja lisäksi mukana on usein myös vapaaehtoisia. Ruokahävikkiä terminaalin läpi kulkee viikoittain noin 20 000 kiloa.

-Punnitsemme ruoan, laitamme kylmään ja lajittelemme sitten eri asiakkaille meneviin kuormiin. Kaikki menee, mitä tulee, kertoo terminaalilla työpajaohjaajana työskentelevä Jaana Korpela.

Yhteisessä pöydässä edistetään leipäjonon evoluutiota – tietysti yhdessä

Yhteinen pöytä kehittää vantaalaista verkostomaista, yhteisöllistä ja monipuolista ruoka-aputoimintaa. Se koostuu hävikkiterminaalin lisäksi verkostosta, johon kuuluu tällä hetkellä noin 35 ruokahävikin lahjoittajaa sekä reilut 65 vastaanottavaa paikkaa. Yhteinen pöytä verkostoineen auttaa viikoittain yli 5000 vantaalaista.

-Yhteistä pöytää voidaan kuvata ruoka-avun julkisena palveluna, johon kuuluu myös paljon muuta kuin ruoan kuljetusta, kertoo palveluesimies Hanna Kuisma.



Yhteisötyö on kiinteä osa Yhteisen pöydän toimintaa ja siihen kuuluu muun muassa verkostojen fasilitointia ja yhteisövalmennuksia sekä verkostotyötä lahjoittajien ja ruoka-avun jakajien kanssa. Yhteisödiakoni Eeva Lehtineva työskentelee Yhteisessä pöydässä juuri näiden kysymysten äärellä ja kehittää yhteisötyötä kokonaisuudessaan.



- Yhdessä voimme kehittää ruoka-apua ja varmistaa, että Yhteisessä pöydässä on paikka jokaiselle. Vertaistuki toimijoiden välillä on tärkeää, sillä moni puurtaa muuten kovin yksin yhdistyskentällä. Ruoka-avun jakajatkin tarvitsevat apua. Verkoston avulla voimme tarjota heille tukea, jolloin voimme yhdessä auttaa yhä useampia sitä tarvitsevia.



Verkostotyön lisäksi Kuisma haluaa jatkossa panostaa entistä enemmän työllisyyspolkuihin.

-Terminaalin työntekijöistä valtaosa on tukityöllistettyjä ja haluamme auttaa heitä työllistymään avoimille markkinoille. Lisäksi aiomme ottaa vielä tarkemmin haltuun Vantaan lahjoittajakenttää, sekä työpaikkojen että vielä käyttämättömän ruokahävikin osalta, sillä sitä on varmasti vielä monessa paikassa. Olemme osa leipäjonon jatkuvaa evoluutiota, jossa hävikkiä hyödynnetään yhteisöllisyyttä ja toimijuutta lisäävällä tavalla.