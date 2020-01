Vantaan kaupunki työllistää lähes 450 nuorta

Vantaan kaupungin kesätyöpaikkojen hakuaika alkaa maanantaina 13. tammikuuta. Kaupunki tarjoaa viime vuoden tapaan kesätöitä lähes 450 nuorelle. Yleisimpiä kesätyökohteita ovat puistojen ja liikuntapaikkojen kunnossapito, nuorisopalvelut, kirjastot ja toimistot. Ammattiin opiskelevia nuoria palkataan eniten sosiaali- ja terveystoimen hoitotehtäviin.

Työpaikkoja on tarjolla ensisijaisesti korkeakouluopiskelijoille ja ammattiin opiskeleville nuorille. Lisäksi paikkoja on myös lukiolaisille ja 15 vuotta täyttäneille koululaisille. Koululaisten ja lukiolaisten työsuhteen kesto on yleensä yksi kuukausi. Ammattiin opiskelevilla kesätyöjakso on kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Kesätyöt ajoittuvat pääsääntöisesti kesä-elokuulle.

”Vantaa tarjoaa monipuolisia ja mielenkiintoisia kesätöitä eri opiskeluvaiheessa oleville nuorille. Etenkin korkeakoulussa ja ammattiin opiskeleville kesätyö on hyvä paikka näyttää osaamisensa ja asenteensa ja työllistyä myös jatkossa Vantaalle”, kertoo konserni- ja henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Kaikki avoimet kesätyöpaikat ilmoitetaan www.vantaarekry.fi -sivuilla, TE-palvelujen www.mol.fi -sivuilla, sekä Oikotien verkkopalvelussa. Kesätöiden hakuaika päättyy 17. helmikuuta. Tehtäviin haetaan www.vantaarekry.fi -sivuston kautta.

Millaista on olla töissä Vantaalla? Kurkkaa Instagramista #töissävantaalla.