“Asukastilan löytyminen oli minulle lottovoitto!”

Asukastiloillamme järjestetään viikoittain kaikille avoimia yhteisöruokailuja. Tervetuloa mukaan ja hyvää ruokahalua!

Aamukymmeneltä Ritva Pitkäjärvi on paiskinut hommia jo usean tunnin ajan. On sateinen torstai ja asukastila Kafnetin yhteisöruokailupäivä. Puolilta päivin asukastila onkin jälleen täynnä yhdessä lounastavia ihmisiä, joten asukastilan vapaaehtoisilla riittää valmisteltavaa.



Eläkkeellä oleva Pitkäjärvi löysi asukastilan onnekkaan sattuman kautta.



-Muutin Koivukylään reilu vuosi sitten ja etsin viihtyisää kahvilaa. Sattumalta huomasin Kafnetin ja pian minua pyydettiin vapaaehtoiseksi. Sille tielle olen jäänyt.



Monella asukastilallamme järjestetään yhteisöruokailuja. Yhteistä niissä on se, että ruokaa kokataan pääosin vapaaehtoisten voimin Yhteisen pöydän hävikkiterminaalin kautta saatuja ruokia hyödyntäen.



-Kafnetissa ruokailee joskus satakin henkilöä, Korson asukastilalla usein sitäkin enemmän. Tunnelma on mukava, ihmiset jäävät juttelemaan ja tutustumaan toisiinsa. Ihmisten ystävällisyys ja kiitokset tuovat minulle hyvän mielen joka kerta.

Hymyssä suin

Ritva Pitkäjärvi viettää asukastiloilla mielellään aikaa ja auttaa yhteisöruokailujen valmistamisessa joka viikko. Torstaisin hän toimii Kafnetissa, perjantaisin Korson asukastilalla.



-Pilkon salaattia, keitän kahvia tai teen valmiiksi voileipiä. En ole aiemmin toiminut vapaaehtoisena, mutta tämä on minulle juuri sopivaa hommaa. Asukastila on kuin toinen koti!



Pitkäjärvi kertoo tutustuneensa asukastiloilla mukaviin ihmisiin ja oppineensa uutta. Vapaaehtoistoiminnan kokeilemista hän suosittelee lämpimästi.



-Tämä sopii kaikille, jotka ovat vähääkään kiinnostuneita muista ihmisistä. Välillä tarvitaan pientä kärsivällisyyttä, mutta sosiaalisuudella ja hymyllä pääsee pitkälle. Kannattaa kokeilla!

Yhteisöruokailuja järjestetään ympäri Vantaata niin kaupungin, järjestöjen kuin seurakunnankin toimesta. Syksyllä 2019 yhteisöruokailut saivat Vantaan vuoden vapaaehtoisteko –tunnustuksen. Kaupungin asukastiloilla järjestetään yhteisöruokailuja joka viikko. Tarkista asukastilojen sijainnit ja ruokailujen aikataulut verkkosivuiltamme osoitteesta vantaa.fi/asukastilat.