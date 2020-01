Kotihoidon käynti on monen vanhuksen päivän kohokohta

Suoma-rouva, 93, odottaa Anne Roosia jo senioritalon käytävällä aamun valjetessa.

”Kävin käytävällä aamukävelyllä, ja jo sängyssä tein muutamia jumppaliikkeitä”, teräsrouva kertoo aamun aloituksesta rollaattorin päällä huilien. Nyt on aika mennä peremmälle, ja katsoa tämänpäiväiseen hoitoon kuuluvat veriarvot.

Yli 12 vuotta Vantaan kaupungin kotihoidossa työskennellyt sairaanhoitaja Anne Roos saa virtaa työhönsä juuri ihanista asiakkaista ja vaihtelevista päivistä.



”Tässä työssä kuulee juttuja laidasta laitaan”, Anne naurahtaa. Moni asiakas on pitkäaikainen ja täten asiakassuhde syvenee. Myös työyhteisö saa Annelta lämmintä kiitosta. ”Työkavereilta ja lähiesimiehiltä saatu tuki ja kannustus sekä yhdessä jaetut ajatukset, arjen ilot ja surut, ovat tärkeitä.”

Suoman jutuista Anne on nauttinut lokakuusta lähtien. Veriarvoja mitattaessa poristaan lounaasta, muistellaan lapsuuden muistoja, ja sitä aikaa, kun omat lapset olivat pieniä. ”Kotihoidon hoitajan käynti on monen päivän kohokohta, kun asiakkaalla ei ole omaisia. Suomalla on asiat hyvin, kun on vielä omaisia pitämässä huolta.”



Suoma-rouva on virkeä ja selviää arjesta pienillä avuilla. Kotihoito käy aamuin illoin antamassa lääkkeet ja varmistamassa että kaikki on hyvin, ateriat hän lämmittää itse ja siivousapua saa omaisten toimesta.

Annen päivät alkavat usein kello seitsemän ja päivään mahtuu keskimäärin 5-10 asiakaskäyntiä. Hänen vastuullaan on tällä hetkellä Koivukylän kotihoidon neljäs tiimi, jonka asiakkaiden hoidon kokonaisvastuu on kaupungin kotihoidolla, mutta peruskäynnit hoidetaan ostopalveluna.

Annen asiakaskäynnit koostuvat hyvin usein veriarvojen mittauksista, haavahoidoista, injektioista tai esimerkiksi katetrin vaihdoista. Tällä hetkellä työllistävät myös kausi-influenssarokotukset. Hän konsultoi työssään myös paljon lääkäreitä.



Asiakkaiden toimintakykyä ja palvelutarvetta arvioidaan RAI-arviointien perusteella, jonka erityisasiantuntijakoulutuksessa Anne parhaillaan on THL:ssä. Asiakkaan kokonaistilan arvioinnissa huomioidaan fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä. Arvioinnista muodostuvia RAI- mittareita käytetään asiakkaan hoidon suunnittelussa ja seurannassa. Arvioinnissa kuullaan mielellään myös omaisia.



Anne kiittelee Vantaan tarjoamia koulutusmahdollisuuksia. ”Vuosien varrella on tullut itsevarmuutta ja on kiva todeta osaavansa asioita jo hyvin, mutta silti saada mahdollisuuden oppia jatkuvasti uutta, kehittää ja kehittyä. Työ on vastuullista ja antaa paljon”. Hän on ollut perustamassa Koivukylän uusinta kotihoidon tiimiä, josta nyt siis itse vastaa. Lisäksi hän on toiminut tiimivastaavana ja toiminut kotihoidon kirjaamisvalmentajana. Anne on ollut myös tiiviisti Vantaan uudessa tietojärjestelmä Apotissa mukana, ja vastannut hoitosuunnitelmien ja lääkitysten tiedonsiirrosta.

Suoman veriarvot ovat tältä päivää mitattu. Jos tulokset vaativat, Anne palaa takaisin antamaan vielä tarvittavan lääkityksen. Suoma kiittelee hoidosta ja juttutuokiosta ja Anne taputtaa asiakasta hellästi selkään. Jutut jatkuvat huomenna.



