Tutustu kevään matineaelokuvien sarjaan

Kuva elokuvasta After the Wedding

Kevään matineaelokuvien sarjasta löytyy monta elokuvaa, jotka sukeltavat tunnetun taiteilijan, usein laulajan, elämään ja uraan. Näitä ovat mm. Judy, Pavarotti, Olen suomalainen sekä Marianne & Leonard: Sanoja rakkaudesta.

Bio Grandissa ja Kino Myyrissä päiväaikaan esitettäviksi matineaelokuviksi valikoidaan tasokkaita, humanistisia elokuvia, jotka pysäyttävät aihepiirillään, yllättävät näkökulmallaan tai kuvaavat poikkeuksellista tapahtumaa, ihmistä tai elämäntilannetta.

Esitysajat ja hinnat

Bio Grand, Kielotie 7, Tikkurila

Liput 7,50 €

Katso esitysajat osoitteesta biogrand.fi

Liput kassalta, varaukset netistä tai puh. 09 823 7751 viimeistään tuntia ennen näytöstä. Liput on lunastettava viimeistään puoli tuntia ennen näytöstä. Liput tulevat varattaviksi viimeistään elokuvaa edeltävänä tiistaiaamuna.

Kino Myyri, Kinorinne 6, Myyrmäkitalo

Liput 7,50 €

Elokuvat keskiviikkoisin ja torstaisin klo 14 ja lauantaisin klo 12.

Liput kassalta, varaukset teatterin aukioloaikoina. Puh. 09 563 4404. Liput lunastettava viimeistään 30 min. ennen näytöksen alkua.

Matineaelokuvien ohjelmisto keväällä 2020

Matineaelokuvien ohjelmistoon voit tutustua alta tai sähköisestä esitteestä.

Olen kuka haluat

Ohj. Safy Nebbou / K12 / 102 min

la 1.2. Bio Grand ja Kino Myyri

ke 5.2. Bio Grand

Sosiaalinen media treffipalveluineen on muuttanut sitä, miten kommunikoimme ystävien, tuttavien ja ventovieraiden kanssa. Älykäs ranskalaisdraama on sosiaalista mediaa ymmärtävä harvinaisuus: se pohtii sosiaalisen median uhkia ja mahdollisuuksia. Se kertoo ihmissuhteista ajassa, jossa hauras mieli helposti koukuttuu etsiessään romanttista rakkautta, ja miten tekaistut tai muunnellut identiteetit voivat tuoda hetken lohtua, mutta koitua lopulta vahingollisiksi.

DocPoint-jatkot Kulttuuritalo Martinuksessa

DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali esittää kotimaisen dokumenttielokuvan uusimpia helmiä DocPoint-jatkoilla Vantaalla. Festivaali järjestetään 27.1.–2.2.2020. Sen jälkeisellä viikolla Kulttuurikeskus Martinuksessa järjestetään jatkot, joilla esitetään uusintanäytöksinä kotimaisia dokumenttielokuvia. Näytöksiin on vapaa pääsy. Docpoint-jatkoilla esitettävät elokuvat julkaistaan tammikuussa facebook.com/vantaankulttuuri

ti 4.2. klo 18-19.30

ti 4.2. klo 20-21.30

la 8.2. klo 14-15.30

la 8.2. klo 16-17.30

Judy

Ohj. Rupert Goold / K12 / 118 min

la 8.2. Bio Grand ja Kino Myyri

ke 12.2. Bio Grand

Judy Garland oli julkisuuden valokeilassa vähän yli 2-vuotiaasta lähtien, eikä suinkaan aina omasta tahdostaan. Jos ei teatterin lavalla, elokuvissa, showkiertueilla tai tv:ssä, niin ainakin julkisuudessa moninaisten ongelmiensa vuoksi. Elokuvan alussa Garland on jälleen menettänyt kaiken: rahansa ja kotinsa ja pian lapsensa. Hän saa rahakkaan tarjoukseen ja matkustaa 1960-luvun lopussa Lontooseen muutamien viikkojen kiinnitykseen tunnettuun yökerhoon. Renée Zellwegerin huikea roolisuoritus jatkuvaa hyväksyntää ja rakkautta tarvitsevasta, alkoholin ja pillereiden voimalla käyvästä laulajasta, koskettaa syvästi.

Downton Abbey

Ohj. Michael Engler / K7 / 122 min

ke 12.2. Kino Myyri

Englantilaisen kartanon elämää 1900-luvun alussa seuraava britti-tv-sarja osoittautui niin suosituksi, että siitä tehtiin peräti kuusi kautta. Luvassa on kaikkea sitä, mikä sarjassa on nautittavinta: pukuloistoa, tarkkaa ajankuvaa, juonittelua, nostalgiaa ja kuivaa englantilaista huumoria.

Pavarotti

Ohj. Ron Howard / S / 115 min

la 22.2. Bio Grand ja Kino Myyri

ke 26.2. Bio Grand

Dokumentti kertoo yhden aikakautemme kuuluisimman oopperataitelijan ja -legendan elämästä, urasta ja hänen musiikillisesta perinnöstään. Huipputenori oli poikkeuksellinen yhdistelmä välitöntä persoonallisuutta, neroutta ja julkisuutta. Hänellä oli aivan ainutlaatuinen kyky tuoda ooppera viihteellisesti lähemmäksi kaikkia musiikin ystäviä. Elokuvassa nähdään harvinaisia haastatteluja hänen perheensä, kollegoidensa kuin myös popmusiikista tuttujen tähtien kanssa. Dokkari sopii yhtä hyvin oopperaummikolle kuin taiteenlajiin vihkiytyneelle harrastajalle.

Kuukauden Hopeatähti -elokuva: Olen suomalainen

Ohj. Aleksi Mäkelä / K12 / 113 min

to 27.2. Kino Myyri

Elokuva kertoo unelmien tavoittelusta, taistelusta oman paikan löytämiseksi ja suuresta rakkaudesta. Se on tarina alkoholismista, elämän pettymyksistä ja itsensä voittamisesta. Se on kertomus ujosta savolaispojasta, josta lopulta kasvaa koko kansan tuntema legenda, Kari Tapio. Ja siitä ettei menestys tullut helpolla, vaan oli suuren työn ja tuskan takana. Matti Ristisen roolityö yllättää: hän on erittäin karismaattinen ja ottaa kevyesti koko valkokankaan haltuunsa.

Kärsimys ja kunnia

Ohj. Pedro Almodóvar / K16 / 113 min

la 29.2. Bio Grand ja Kino Myyri

ke 4.3. Bio Grand

Elegisen rauhallinen draama on kerronnaltaan muistojen, tunteiden, rakastettujen ja elämän käännekohtien vaivattomasti soljuvaa virtaa. Se käsittelee luovuutta, sitä miten vaikeaa luovaa työtä on erottaa muusta elämästä, ja kutsumusta, joka antaa sille merkityksen ja luo toivoa. Cannesin elokuvajuhlien kilpailusarjassa Antonio Banderas huomioitiin roolistaan parhaan miespääosan palkinnolla. Ylistävät arvostelut maailmalla saanutta elokuvaa on kutsuttu Almodóvarin parhaaksi työksi vuosiin, ja sen tarinasta on löydetty omaelämäkerrallisia piirteitä.

Tottumiskysymys

Ohj. Kirsikka Saari, Elli Toivoniemi, Anna Paavilainen, Alli Haapasalo, Reetta Aalto, Jenni Toivoniemi ja Miia Tervo / K12 / 76 min

ke 4.3. Kino Myyri

”Ei mua ainakaan oo koskaan häiritty. Paitsi mitä nyt ne kaikki tavalliset”, sanoo eräs nainen. Muut naiset nyökyttelevät. Ajan hermoon osuvat ja jokaista naiskatsojaa takuulla puhuttelevat tarinat iskevät suoraan #metoo -ajan ytimeen. Ne ovat tunnistettavia ja joskus absurdin hauskoja. Kokonaisuus on toteutettu älykkäästi ja sävykkäästi, kärjistyksiä ja yksinkertaistavaa mustavalkoisuutta välttäen.

Mestari Cheng

Ohj. Mika Kaurismäki / K7 / 114 min

la 7.3. Bio Grand ja Kino Myyri

ke 11.3. Bio Grand

Kiinalais-suomalaisena yhteistyönä tehty draamakomedia sijoittuu Lappiin, Sirkan baariin, jonne kiinalainen kokki ja hänen pieni poikansa eksyvät. Se kertoo yksinkertaisen, tunteellisen tarinan verkkaiseen tahtiinsa. Sympaattisessa hyvän mielen elokuvassa on kyse mm. ennakkoluuloista ja kulttuurieroista. Näyttelijäsuoritukset toimivat, ja elokuvan visuaalinen ilme on kaunis.

Long Shot – Mahdoton yhtälö

Ohj. Jonathan Levine / K12 / 125 min

la 14.3. Bio Grand ja Kino Myyri

ke 18.3. Bio Grand

Hulvaton ja älykäs romanttinen komedia paiskaa yhteen kaksi toisilleen täysin poikkeavaa yksilöä. Ulkoministeri Charlotte Field (Charlize Theron) on fiksu ja menestynyt poliitikko. Journalisti Fred Flarsky (Seth Rogen) on lähtenyt työpaikastaan ovet paukkuen. Hän on lahjakas, mutta samalla myös omapäisen vaikea ihminen. Naseva dialogi, toimiva tilannekomiikka ja rytmitys sekä päähenkilöiden aito kemia tekevät elokuvasta myös älykkään satiirin, joka saa nauramaan ääneen.

Kiitos tilauksestasi

la 21.3. Bio Grand ja Kino Myyri

ke 25.3. Bio Grand

Ohj. Ken Loach / K12 / 101 min

Brittiohjaajan mestariteos näyttää sydäntäsärkevästi, mitä ”keikkatalous” tekee työläisille pahimmillaan. Yhteiskunnallisia aiheita herkkyydellä tarkkaileva Ken Loach kuvaa uudessa elokuvassaan vuoden 2008 finanssikriisin jälkeistä todellisuutta, uutta taloutta, jossa työntekijöiden oikeudet kapenevat. Vahvasti koskettava draama, joka pitää otteessaan kuin paraskin trilleri, saa myötäelämään loistavien päähenkilöiden kanssa.

Kuukauden Hopeatähti -elokuva: Amazing Grace

Ohj. Alan Elliott, Sydney Pollack / S / 89 min

to 26.3. Kino Myyri

Soulin kuningatar Aretha Franklin (1942–2018) lauloi lapsena gospelia baptistikirkossa, jossa hänen isänsä toimitti papin virkaa. Vuonna 1972 laulaja palasi juurilleen esiintymällä losangelesilaisessa New Temple Missionary -baptistikirkossa. Konsertissa nauhoitettu levy on yhä kaikkien aikojen myydyin live-gospelalbumi. Tähti tulkitsee lapsuutensa rakkaimpia lauluja ja saa yleisön hurmoksen partaalle, jopa raavaat miehetkin itkevät. Yleisön joukossa nähdään mm. Mick Jagger, joka on keikasta aivan haltioissaan ja jammailee innoissaan mukana.

Marianne & Leonard: Sanoja rakkaudesta

la 28.3. Bio Grand ja Kino Myyri

ke 1.4. Bio Grand

Ohj. Nick Broomfield / K12 / 102 min

Elokuva on kaunis ja intiimi katsaus edesmenneen Leonard Cohenin elämään, musiikkiin sekä naiseen, joka inspiroi Cohenia läpi tämän vuosikymmeniä kestäneen uran. Cohen ja norjalainen Marianne Ihlen rakastuivat 1960-luvulla boheemissa taiteilijakommuunissa idyllisellä Hydran saarella. Dokumentti käy läpi Cohenin monipolviset vaiheet menestyksestä buddhalaisluostariin vetäytymiseen ja rahapulassa alkaneeseen paluuseen vielä yli 70-vuotiaana superstarana. Kahden sielunkumppanin riipaiseva tarina vapaan rakkauden ajoista läpi Cohenin menestysvuosien on kiinnostava henkilö- että ajankuva.

Jumalan armosta

Ohj. Francois Ozon / K12 / 137 min

ke 1.4. Kino Myyri

Tositapahtumiin perustuva elokuva kertoo, kuinka pappi käytti vuosia hyväkseen kymmeniä nuoria poikia, kunnes jäi kiinni. Näkökulma on uhreissa, heidän rohkeudessaan ja päättäväisyydessään tuoda vanhat vääryydet päivänvaloon. Teemoina ovat armo, traumojen käsittelyn tarpeellisuus sekä anteeksiantamisen mahdottomuus. Tapaus oli Ranskassa iso uutinen, ja elokuvaa yritettiin oikeusteitse estää pääsemästä levitykseen. Elokuva ei ole raskas, eikä kovin ahdistavakaan. Sensaatiohakuisuuteen tai sentimentaalisuuteen ei lipsuta.

Kaksi paavia

Ohj. Fernando Meirelles / 12 / 125 min

la 4.4. ja ke 8.4. Bio Grand

Fernando Meirellesin (City of God, Uskollinen puutarhuri, Blindness) ohjaama ja Anthony McCartenin (Bohemian Rhapsody, Synkin hetki, Kaiken teoria) käsikirjoittama, vaikuttava Kaksi paavia (The Two Popes) tarkastelee kainostelematta katolisen kirkon historian käännekohtaa. Elokuvan pääosissa nähdään Anthony Hopkins ja Jonathan Pryce.

Tähtitytöt

Ohj. Zara Hayes / S / 91 min

la 4.4. Kino Myyri

Tositapahtumiin perustuva hurmaava komedia kertoo Marthasta (Diane Keaton), joka päättää eläkkeelle jäädessään tavoitella uudelleen nuoruuden unelmaansa tulla cheerleaderiksi. Uuden ystävänsä kannustamana hän perustaa oman huutosakin. Hyväntuulisessa elokuvassa seniorit tanssivat sydämensä kyllyydestä todistaen, ettei koskaan ole liian myöhäistä seurata unelmiaan.

After the Wedding

Ohj. Bart Freundlich / S / 112 min

la 18.4. Bio Grand ja Kino Myyri

ke 22.4. Bio Grand

Isabel (Michelle Williams) on omistanut koko elämänsä Kalkutan slummissa sijaitsevan orpokodin johtamiselle. Rahavarojen huvetessa potentiaalinen rahoittaja ilmestyy, mutta edellyttää Isabelin matkustavan New Yorkiin, jota hän on vältellyt yli kaksi vuosikymmentä. New Yorkissa hän tapaa Theresa Youngin (Julianne Moore), mediamogulin ja multimiljonäärin, joka on tottunut saamaan tahtonsa läpi. Hänellä on hulppea toimisto ja luksuskoti. Mitä tapahtuu, kun kaksi erilaista naista ja elämää kohtaa…

Kuukauden Hopeatähti -elokuva: Tarhapäivä

Ohj. Tiina Lymi / K12 / 98 min

to 23.4. Kino Myyri

Yösyöttö oli hitti. Nyt Pasasen tarina jatkuu komediassa Tarhapäivä. Paavo-vauva on varttunut tarhaikään, ja yh-isällä on kädet täynnä työtä viikarin perässä pysymisessä. Pasanen on kypsynyt isän rooliin. Nyt nauretaan arkisille kommelluksille, jotka voisivat sattua niin isille kuin äideillekin. Ruuhkavuosien usva ja eksyksissä olo riemastuttaa sen kokeneita vanhempia. Petteri Summanen ja molemmat lapsinäyttelijät ovat loistavia.

And Then We Danced

Ohj. Levan Akin / K12 / 113 min

la 25.4. Bio Grand ja Kino Myyri

ke 29.4. Bio Grand

Ruotsin Oscar-ehdokas on hyvin koskettava rakkaustarina, joka sijoittuu Georgiaan. Merab harrastaa tosissaan perinteistä georgialaista tanssia valtiollisessa tanssiakatemiassa, isänsä jalanjäljissä. Tanssi on elokuvan liima, joka yhdistää historian ja nykyajan, rasitteet ja vapauden, seksuaalisuuden ja tabut. Georgialainen tanssi on hämmästyttävää, huikaisevan vauhdikasta, hypnotisoivaa ja maskuliinista. Tanssi tekee elokuvasta jotain uutta ja mielenkiintoista.

System Crasher

Ohj. Nora Fingscheidt / K16 / 119 min

ke 29.4. Kino Myyri

Elokuva on riipaiseva kuvaus traumatisoituneesta ja moniongelmaisesta, mutta erittäin älykkäästä ja herkästä 9-vuotiaasta Bennistä. Tytölle on vaikea löytää pysyvää sijoituspaikkaa, sillä kaikki pelkäävät hänen hallitsematonta aggressiivisuuttaan. Bennin ainoa toive on päästä kotiin, äidin luokse. 11-vuotias Helena Zengel on uskomaton löytö, joka pitää katsojan koko ajan tiukasti penkin reunalla.

Nuoren naisen muotokuva

Ohj. Céline Sciamma / K12, 119 min

la 2.5. Bio Grand ja Kino Myyri

ke 6.5. Bio Grand

Cannesin elokuvajuhlien suursuosikki on lumoava rakkaustarina, rajat ylittävä kertomus kielloista ja intohimosta – sekä kuvaus siitä, miten erilainen maailma on naisen silmin katsottuna. 1700-luvun Ranskassa nuori taiteilija Marianne saa tehtäväkseen maalata nuoresta Héloïsesta muotokuvan – tämän tietämättä. Maalaus on tarkoitettu naimakauppoja avittamaan. Upeat roolisuoritukset, vangitseva kuvaus ja intiimi draama jättää katsojan sieluun ja kehoon lähtemättömän jäljen.