Miten maahanmuuttajia kotoutetaan liikunnan avulla? – Tervetuloa YIB in Sport -hankkeen infotilaisuuteen

Vantaan liikuntapalvelut sai viime vuonna 400 000 euroa EU-rahaa YIB in Sport (Youth with immigrant background in sport) -hankkeeseen, jonka tavoitteena on suunnitella yhteistyömalleja maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla.

Kaksivuotisessa (2019–2020) hankkeessa tarkastellaan liikunnan ja maahanmuuttajien kotoutumisen parissa toimivia tahoja eri EU-maissa sekä vahvistetaan niiden välistä yhteistyötä ja osaamista. Lisäksi järjestetään koulutusta ja nuorille suunnattuja matalan kynnyksen liikunta-aktiviteetteja, kuten Mini Fun Run -juoksutapahtumia ja yökoris-toimintaa. Hankkeessa toteutetaan myös kaksi kansainvälistä seminaaria.

Erasmus + -ohjelmasta rahoitetun hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Helsinki Business College sekä oppilaitokset Ruotsista, Bulgariasta, Italiasta ja Espanjasta.

Meillä on ilo kutsua Teidät infotilaisuuteen kuulemaan lisää YIB in Sport -hankkeesta, sen tavoitteista ja Vantaan liikunnan palvelualueen vastuusta hankkeen vetäjänä. Tilaisuus järjestetään Vantaan Opistotalolla Tikkurilassa, os. Lummetie 5, torstaina 23.1.2020 alkaen klo 15.30.



Infotilaisuuden alustava ohjelma:



Vantaan liikunnan palvelualueen toiminta-ajatus: liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti

Erasmus + -ohjelma ja hankerahoitus: Terhi Liintola, opetushallitus

YIB in Sport -hankkeen tavoitteet ja toteutus: Leena Rusanen ja Marianna Suonpää, Vantaan kaupunki, Helena Miettinen ja Jouni Hytönen, Helsinki Business College

Kysymyksiä ja keskustelua



Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen sähköpostitse osoitteeseen marianna.suonpaa@vantaa.fi viimeistään ti 21.1.