Hobihobi.fi kokoaa Vantaan harrastusmahdollisuudet yhteen

Vantaalla on viime vuodesta alkaen kehitetty hobihobi.fi-verkkopalvelua, jonka tarkoitus on koota kaikki kaupungin harrastustoiminta yhdelle sivustolle. Palvelu lanseerataan kaikille kuntalaisille tammikuun aikana.

Hobihobia on kehitetty Vantaan liikunnan palvelualueen ja Olympiakomitean yhteistyönä, ja se on osa kansallista Suomisport-alustaa. Mukana ovat myös kaupungin nuoriso- ja kulttuuripalvelut, ja maksuton palvelu on kaikkien harrastustoiminnan järjestäjien vapaassa käytössä.

HobiHobi.fi tukee lasten ja nuorten harrastustakuun toteutumista ja auttaa kaikenikäisiä kuntalaisia löytämään harrastuksia. Viime syksyn pilottivaiheessa varmistettiin palvelun toimivuus ja kehitettiin yhteistyötä yhdistysten, seurojen ja muiden harrastustoiminnan järjestäjien kanssa. Ensimmäisenä kohderyhmänä ovat olleet lapset, nuoret ja perheet, joille palvelusta löytyy jo sekä maksuttomia että maksullisia harrastuksia.

”Koko ajan on tarkoitus kasvaa ja saada mukaan lisää harrastuksia”, kertoo projektipäällikkö Jani Raivio.

Lisätietoja: www.vantaa.fi/hobihobi