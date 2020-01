DocPoint-jatkot rantautuvat Kulttuuritalo Martinukseen

Helmikuun alussa Kulttuuritalo Martinuksessa nähdään maksuttomina näytöksinä neljä DocPointfestivaaleilla ensi-iltansa saanutta dokumenttielokuvaa.

Jenni Kivistön ja Jussi Rastaan Colombia in My Arms kertoo räjähdysherkän Kolumbian käänteentekevästä hetkestä, kun vastakkain olevat äärivasemmistolainen sissiliike FARC ja hallitus pyrkivät tekemään rauhansopimuksen. Osa puolueista vastustaa rauhaa, kun taas sissit pelkäävät turvallisuutensa puolesta aseistaluopumisen jälkeisessä Kolumbiassa. Mitä tapahtuu rauhalle, kun väärin tekeminen löytää helposti oikeutuksen?

Elina Talvensaaren Neiti Aika -dokumenttielokuva syntyi, kun ohjaaja muutti perheineen uuteen kotiin, joka oli täynnä entisen asukkaan, yksinäisenä kuolleen vanhan naisen jäämistöä. Talvensaari ei saa heitettyä tavaroita pois, sillä silloinhan kukaan ei enää vaalisi niiden entisen omistajan muistoa. Tavaroiden, valokuvien ja salapoliisityön avulla Talvensaari tutustuu yhä läheisemmin asunnon entiseen asukkaaseen. Sirkka-Liisasta tulee tuttu, kuin perheenjäsen toisesta ajasta. Elokuvassa hänen tarinansa herää uudelleen eloon.

Erika Haaviston ohjaama intiimi dokumenttielokuva Silicon Valley, Baby kertoo kunnianhimosta, äärimmäisestä kilpailusta ja siitä, mitä se tekee ihmiselle. Kalle Freese haluaa tulla ”kahvin Elon Muskiksi”. On lähdettävä San Franciscon Piilaaksoon pitchaamaan. Ideana on valmistaa pikakahvia, joka ei maistu kuselta, ja sen on määrä mullistaa maailman kahvimarkkinat. Enkelisijoittajat lähtevät pöhinään mukaan, mutta rahoituskierros on vasta alkulämmittelyä ennen varsinaisia vastoinkäymisiä.

Toimittajana parhaiten tunnetun Susani Mahaduran (Mahadura& Özberkan) ensimmäinen pitkä elokuva Kelet tekee historiaa. Kelet on ensimmäinen suomalainen elokuva, jonka keskiössä on rodullistettu transnainen. Parikymppisen Keletin suurin haave on päästä Vogue-lehden kanteen. Mallit kuten Naomi Campbell ja Iman olivat Suomessa syntyneelle, Manchesterissa kasvaneelle somalialaistaustaiselle nuorelle esikuvia, jotka antoivat voimaa ja synkimpinä hetkinä jopa pitivät elossa. Kun perhesuhteet katkesivat kaapista ulostuloon, muutti 19-vuotias Kelet yksin takaisin Suomeen. Todellinen perhe löytyi sateenkaarenväreissä kimmeltävästä helsinkiläisestä ballroomskenestä.

4.2. klo 18 Jenni Kivistö, Jussi Rastas: Colombia in My Arms (7), 91 min

4.2. klo 20 Elina Talvensaari: Neiti Aika (S), 60 min

8.4. klo 14 Erika Haavisto: Silicon Valley, Baby. (S), 58 min

8.4. klo 16 Susani Mahadura: Kelet (S), 56 min