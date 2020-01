Ilmaisun vapautta pohtiva “Kuvanvapaus – Freedom of the Image” -näyttely taidemuseo Artsissa

Mihin kuvan vapaus rajoittuu? Koskevatko sananvapauden säännöt myös kuvia?

Vantaan taidemuseo Artsin näyttely tutkii sananvapauden käsitettä ja sen ilmenemistä kuvien maailmassa, eli sitä miten kuvien kautta voi käsitellä vaikeitakin yhteiskunnallisia asioita. Esillä on teoksia nuoren polven kuvittajilta ja sarjakuvataiteilijoilta, joiden työssä yhteiskunnalliset ilmiöt ovat viime vuosina olleet polttopisteessä. Näyttelyn taiteilijoiden teoksissa linkittyvät teemat, aiheet ja henkilöt, jotka näyttävät miten ajankohtaisesta ja yhteiskunnan rakenteita läpäisevästä aiheesta on kysymys.

– Meillä on ilo saada näyttelyyn mukaan sarjakuvataiteilija Ville Rannan kuuluisa pilakuva kaupunginvaltuutettu Junes Lokan ja toimittaja Johanna Vehkoon oikeudenkäynnistä. Ville Ranta huutokauppasi piirtämänsä kuvan sosiaalisessa mediassa kattaakseen myyntivoitolla osan Vehkoon oikeudenkäyntikuluista. Teoksen on näyttelyyn ystävällisesti lainannut Suomen Journalistiliitto, kertoo kuraattori Jean Ramsay.

Sarjakuvan ja perinteisemmän taiteen rajapinnalle näyttelyssä sijoittuu norjalainen Karstein Volle, joka tekee kuvituksia Le Monde Diplomatiqué -lehdelle ja Into-kustannukselle. Vantaan taidemuseon kokoelmataiteilija Tuomas Tiainen toteuttaa näyttelyyn uuden teoksen. Perinteisemmän maalaustaiteen rajapinnassa operoi nuori taidemaalari Robert Kosenius, joka maalauksissaan yhdistää kuvallista ja sanallista ilmaisua.

Mukana näyttelyssä ovat myös yhteiskunnalliset sarjakuvataiteilijat Hannele Richert ja Emmi Nieminen. Hannele Richertin sarjakuvassa Samara esiintyy romanialaisnainen, joka lähtökohtiensa puolesta voisi kuulua Lupta Femeilor -ryhmään. Emmi Nieminen, joka – Hannele Richertin ja Tuomas Tiaisen ohella – teki katulehti Iso Numeron elokuussa 2019 ilmestyneeseen sarjakuvaerikoisnumeroon syrjäytymistä ja ulkopuolisuutta pohtivan sarjakuvan Kari. Emmi Nieminen on julkaissut yhdessä Johanna Vehkoon kanssa sarjakuva-albumin Vihan ja inhon internet (Kosmos, 2017).

Kuvallisen ilmaisun vapautta pohtii myös "Lupta Femeilor - Women's Fight" projektiryhmän teokset, jotka ovat syntyneet yhteistyössä nykytaiteilija Katriina Haikalan ja tuottaja Anna Miettisen vetämän seitsenhenkisen Itä-Euroopan romaninaisryhmän kanssa. Mukana näyttelyssä on ryhmän valokuvia ja videoinstallaatio.

Näyttelyssä on mukana myös Riihimäen Taiteiden yönä 23.8.2019 graffititaiteilijan purkutalon ulkoseinään luvallisesti maalama graffititeos, joka esittää Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia ampumassa itseään päähän. Riihimäen taiteiden yön järjestäjät sallivat potentiaalisesti ristiriitaisen aiheen, sillä he eivät halunneet sensuroida taiteilijoiden vapauksia – kantaaottavuus on kuitenkin yksi graffitin ja katutaiteen keskeisiä periaatteita. Teos herätti kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa ja kuvaa ei esimerkiksi pidetty lapsille sopivana. Taiteilija puolustautui selittäen halunneensa ottaa kantaa Trumpin ulkomaalaisvastaiseen politiikkaan ja Yhdysvaltojen löyhiin aselakeihin.

– Riihimäen Trump on irrotettu alkuperäisestä sijoituspaikastaan ja siirretty dokumentoitavaksi Artsiin. Graffititeoksen dokumentointi koskee varsinaista teosta, mutta myös sen ympärille syntynyttä keskustelua taiteen kantaaottavuudesta, sensuurista ja taiteilijan vapaudesta. Samalla kokonaisuuden dokumentointi on osa suomalaisen graffitikentän ilmiöiden tallentamista. Riihimäen Trumpia ei olla liittämässä Vantaan taidemuseo Artsin kokoelmiin muilta osin kuin dokumentoinnin kautta, kertoo museon päällikkö Anna Hjorth-Röntynen.

Riihimäen Trumpin rinnalla näyttelyssä on esillä osa teoksesta Hävetkää!, joka herätti samankaltaista julkista huomiota alkuvuodesta 2016. Hävetkää! on myyrmäkeläisten graffititaiteilijoiden Henden ja Deoksen vaneriseen työmaa-aitaan maalaama, vantaalaisia urheilupäättäjiä kritisoinut graffitimaalaus.

Kaikki näyttelyn teokset on valittu ensisijaisesti taiteellisten meriittien ja ajankohtaisuuden pohjalta. Näyttely on avoinna 14.2.–17.5.2020.

Näyttelyn taiteilijat: Lupta Femeilor -työryhmä (Elena Dima, Ioana Silion, Gina Stanescu, Gabriela Bancuta, Rodica Isabela Avram, Mariana Dinu, Maria Caldarar, taiteilija Katriina Haikala ja tuottaja Anna Miettinen), Robert Kosenius, Emmi Nieminen, Ville Ranta, Hannele Richert, Tuomas Tiainen, Karstein Volle, Hende & Deos, Dump.