Naistenpäivää juhlistetaan Vantaalla 6.3. rohkeiden naisten seurassa – tervetuloa!

Kuva: Kasperi Nordman

Tänä vuonna kansainvälisen naistenpäivän juhlinnan voi aloittaa jo perjantaina 6.3. – tervetuloa viettämään iltapäivää kello 15.30–18 Vantaan kaupungintalolle (Asematie 7) innostavien naisten kanssa! Menestyvät naiset – Miten minusta tuli minä -tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin.

Kulttuurikulman omakohtaisissa puheenvuoroissa naistaiteilijat ja kulttuurivaikuttajat peilaavat elämäänsä. Illan seminaarissa taas on luvassa vinkkejä niin Röyhkeyskoulun perustajalta kuin menestystutkijalta. Myös vantaalaiset naisjärjestöt ovat mukana tapahtumassa.

Ennen kuin kaupungintalon ohjelma käynnistyy, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen avaa kansainvälisen naistenpäivän ohjelman Tikkurilan Vantaa-infossa (Ratatie 11, Dixi, 2. krs), missä juhlistetaan Vantaan kuvataidekoulun teemavalokuvanäyttelyn avajaisia kello 14.

Kulttuurikulmauksessa kuullaan omakohtaisia tarinoita

Ohjelma Vantaan kaupungintalolla alkaa kello 15.30 aulan Kulttuurikulmauksessa, jossa naistaiteilijat ja kulttuurivaikuttajat pohtivat omien kokemustensa ja valintojensa kautta elämäänsä naisena – miten minusta tuli minä?

Tilaisuudessa keskustelevat vantaalainen kirjailija Ansu Kivekäs, Tanssiteatteri Raatikon johtaja, tanssitaiteilija Marja Korhola, kuvataiteilija ja Vantaan kuvataidekoulun opettaja Anna Semerdjiev sekä psykologi, tietokirjailija Hannele Törrönen. Kulttuurikulmauksen ohjelmassa on myös Mamia Companyn tanssija Nina Mamian vahva sooloteos On My Knees.

Tunnista osaamisesi, luota itseesi!

Teemapäivä huipentuu klo 16.30 Vantaan valtuustosalissa alkavaan seminaariin, jossa puhuvat menestystutkija, professori Satu Uusiautti, Röyhkeyskoulun perustaja Jenni Janakka sekä Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Tervetuloa kuulemaan Röyhkeyskoulun perustajan vinkit oman osaamisen tunnistamiseen ja itseensä luottamiseen sekä menestystutkijan voimaannuttavat opit kaikille naisille!

Tapahtuman moderaattorina toimii johtajanaisista ja menestyksestä kirjoittanut yrittäjä Anu Kuistiala.

Jos haluat varmistaa paikkasi, ilmoittaudu ennakkoon osoitteessa bit.ly/naistenpaivavantaalla. Inspiraatiopuheenvuoroja voi seurata myös livestriiminä Vantaa-kanavalta.

Seminaarin päätteeksi herkkutarjoilu ja vapaata keskustelua.

Löydät tapahtuman myös Facebookista ja Vantaan tapahtumakalenterista.