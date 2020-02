Riikan tarina: Palkitsevinta työssä on se, kun voi auttaa muita

Päivätoiminnan esimies Aino Rantanen ja lähihoitajaopiskelija Riikka Tokee.

Aina elämä ei mene suunnitelmien mukaan. Parturi-kampaaja Riikka Tokee sairastui allergiaan ja astmaan, minkä jälkeen hän joutui miettimään uransa uusiksi. Riikan tie vei työpajan kautta palkkatukityöntekijäksi ja samalla hänelle kirkastui, että hän haluaa lähteä opiskelemaan lähihoitajaksi vanhusten pariin.

Pitkäaikaistyöttömänä Riikka Tokeelle ehti tulla Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) tutuksi. Hän kävi useita kertoja Työllisyyspalveluiden uravalmentajan juttusilla pohtimassa keinoja työllistyä ja saada uusi koulutus. Ensin löytyi työkokeilupaikka Vantaan valmennustalo Luxissa, jossa hän käsityöpajalla teki Aarikan tonttuja ja heijastimia. Pian Riikka kuitenkin löysi Luxin kansiosta kiinnostavan palkkatukityöpaikan Hyvä työ -toiminnan avustajana ja päätti hakea sitä.

– Hyvä työ -toiminta on vuonna 2015 alkanut hankkeena. Hankkeeseen kuuluu vanhus- ja vammaispalvelut sekä kotihoito. Mietimme, miten yksinäisille kotona asuville vanhuksille saadaan ulkoiluapua ja seuraa. He kokivat yksinäisyyttä eikä kotihoidon työntekijöillä ollut aikaa. Työllisyyspalvelut ja Kotona asumisen tuki yhdistivät ikäihmiset ja pitkäaikaistyöttömät, jotka ovat kiinnostuneita tekemään töitä ikäihmisten parissa, sanoo vs. päivätoiminnan esimies Aino Rantanen.

Riikka oli pidetty työntekijä

Riikka Tokee työskenteli kuntouttavassa työtoiminnassa käsityöpajalla kolmena päivänä viikossa kuusi tuntia kerrallaan, mutta Hyvä työ -toiminnassa päivät olivat jo tavanomaisesti kello 8–16.15. Määräaikainen palkkatukityö kesti yhdeksän kuukautta.

– Aamuisin tulin toimistolle, josta siirryin asiakkaan luokse. Minulla oli kaksi asiakasta päivässä. Päivän lopuksi tein kirjaukset toimistolla ja vaihdoin kokemuksia muiden avustajien kanssa, Riikka Tokee kertoo. Hän työskenteli vanhusten päivätoiminnassa Simonkylässä ja Hakunilassa.

– Hoitotyössä on parasta se, miten se palkitsee, kun pääsee auttamaan toista. Voisi sanoa, etten olisi voinut saada parempaa palautetta asiakkailta. He olivat todella pahoillaan, että palkkatukisuhteeni loppui. He kysyivät, mihin tästä voi valittaa ja en hyväksy tätä ollenkaan, Tokee hymyilee.

Riikka Tokee myöntää pitäneensä työstään todella paljon ja olleensa valmis jatkamaan vanhusten parissa, mutta kun opiskelupaikka lähihoitajaksi löytyi Koivukylän Variasta, oli aika siirtyä eteenpäin. Hänen haaveensa on valmistua hyvin arvosanoin ja lähteä töihin.

– Sain palkkatukityöstä kimmokkeen suuntautua vanhuspuolelle. Juttelin juuri opettajani kanssa koulussa, että annan mahdollisuuden myös vammaispuolelle. Haluan nähdä, mitä sekin on, mutta vanhuspuoli on varma kiinnostuksen kohde.

Ikäihmiset odottavat lisää avustajia

Viime vuonna Hyvä työ -toimintaan palkattiin 14 avustajaa, mutta tällä hetkellä olisi taas tarvetta hyville työntekijöille.

– Meillä on useita vanhuksia odottamassa Hyvä työ -avustajaa. He tulevat lähetteellä odottamaan avustajia, joten toivon, että jutun myötä ihmiset innostuisivat avustajan työstä, ja saisimme lisää työhakemuksia. Palkkatukityö on yksi mahdollisuus tutustua vanhustyöhön, ja vaikka ei haluaisikaan sosiaali- ja terveyspuolelle töihin, niin tästä saa asiakaspalvelukokemusta. Tämä on oppimiskokemus, josta on hyötyä missä tahansa ammatissa, kun oppii kohtaamaan asiakkaan ja miten itse toimii erilaisissa tilanteissa, Aino Rantanen sanoo.

Teksti ja kuva: Marika Viherlaiho

Tarinoita Vantaalta– kiinnostavia urapolkuja, rohkeita oman tiensä kulkijoita sekä monenlaisia kutkuttavia kertomuksia Suomen neljänneksi suurimmasta kaupungista.