Koivukylän avoimen kohtaamispaikan avajaisia vietetään yhdessä ystävänpäivänä

Koivukylässä toimiva uusi kohtaamispaikka on kaikille lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettu yhteinen tila, joka värikkäine sisustuksineen kutsuu viihtymään ja leikkimään. Kohtaamispaikka on toiminut vuodenvaihteesta lähtien ja nyt on aika yhdessä juhlistaa tilan avajaisia.

Lämpimästi tervetuloa juhlimaan Koivukylän avoimen kohtaamispaikan avajaisia ystävänpäivänä 14.2. klo 10-12! Tule tutustumaan monipuolisiin tiloihin sekä kohtaamispaikan henkilökuntaan. Avajaiset ovat yhteiset kaikille – tervetuloa ideoimaan yhdessä kohtaamispaikan toimintaa sekä tutustumaan monialaisiin toimijoihin ja muihin perheisiin!

Koivukylän avoimen kohtaamispaikan avajaiset

Perjantai 14.2. klo 10-12

Karsikkokuja 17, 1. krs

Lapsiperheiden avoimen kohtaamispaikan toiminnassa on mukana useita toimijoita kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja oppimisen toimialalta sekä seurakunnalta. Lisäksi mukana on useita järjestöjä, kuten Vantaan Turvakoti ry, Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri, Nicehearts ry sekä SOS Lapsikylä.