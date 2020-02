Jaakon tarina: Joululahjaksi vakituinen työpaikka

Minna Tuomi ja Jaakko Toljander / Kuva: Marika Viherlaiho

Ruokapalvelutyöntekijä Jaakko Toljander on hyväntuulinen ja mukava mies. Ja mikä on ollessa, kun hänellä on hyvä syy leveään hymyyn. Toljander työllistyi joulukuussa Vantille vakituiseen työsuhteeseen Urbaania kasvua -hankkeen kautta.

Toljander ehti olla työttömänä työnhakijana kaksi vuotta ennen kuin hän kuuli Vantaan kaupungin Urbaania kasvua -hankkeesta. Hankkeessa työllistetään maahanmuuttajia, osatyökykyisiä, matalasti koulutettuja sekä pitkäaikaistyöttömiä.

– Olen ollut Vantaan kaupungin Työllisyyspalveluiden (TYP) asiakkaana ja kävin sen kanssa samassa tilassa olevalla Työllisyyden palvelutorilla tekemässä työhakemuksia. Kerran ne kaverit Työllisyyden palvelutorilla ottivat puheeksi Urbaania kasvua -hankkeen ja esittelivät sen. Kävin työhaastattelussa ja minut valittiin työkokeiluun. Ajattelin, ettei minulla ole mitään menetettävää. Hyvin mennyt työkokeilu johti siihen, että jouluaattona tehtiin vakituinen työsopimus Simonkotiin, Jaakko Toljander kertoo.

Simonkoti on Vantaan kaupungin omistama vantaalainen vanhainkoti, jonne Vantti tuottaa keittiöpalvelut. Toljander oli työkokeilussa juuri Simonkodissa. Hänen työllistämisessään hyödynnettiin palkkatukea, ja nyt Vantti hakee vielä Vantaa-lisää.

Työkokeilijasta vakinaiseksi kolmessa kuukaudessa

Jaakolla on pitkä työkokemus ruoan parista. Hän on työskennellyt esimerkiksi eri catering-alan yrityksissä, Seuressa ja parikymmentä vuotta Amica-henkilöstöravintoloissa. Projektikoordinaattori Minna Tuomi Vantista vakuuttui Toljanderin CV:stä ja osaamisesta haastattelussa. Lisäksi vaakakupissa painoivat pitkä ura alalla sekä kiitettävät työtodistukset.

– Jaakko oli Urbaania kasvua -hankkeen ensimmäisiä kandidaatteja, joka työllistyi hankkeessa luotujen yritysyhteistyöverkostojen kautta. Työkokeilussa oli mennyt 1,5 kuukautta, kun esimies tuli käytävällä vastaan ja sanoi, että Jaakko on ihan loistava työntekijä, ja he haluavat palkata hänet toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen, Tuomi muistelee.

Yli 20 työllistettyä puolessa vuodessa

Toljanderin tarinan lisäksi hanke on Vantin osalta todellinen työllistämisen menestystarina.

– Yksistään Vantissa on tällä hetkellä yli 20 työllistymiseksi laskettavaa tapahtumaa reilun puolen vuoden aikana. Olemme työllistäneet osatyökykyisiä ja hankalassa työvoimatilanteessa olevia. Olemme yksistään tämän projektin myötä täyttäneet kaupungin meille asettamat työllistämistavoitteet. Julkisten kilpailutusten myötä Vantaan kaupunki voi sisällyttää hankintoihinsa työllistämisvelvoitteen. Meillä Vantissa yrityksenä on ollut oleellista lähteä miettimään uusia tapoja rekrytoida. Verkostoituminen Urbaania kasvua -hankkeen myötä on luonut uusia rekrytointikanavia ja tapoja toimia työllistämisen ja työllistymisen tueksi, Tuomi iloitsee.

Urbaania kasvua -hankkeen avulla vantaalaiset yritykset ja muut toimijat ovat projektin avustamina löytäneet rekrytointipolkuja muutoin vaikeasti työllistettäville henkilöille. Vantaan kaupungin väestöstä 32 prosenttia on matalasti koulutettuja ja 20 prosenttia maahanmuuttajia. Siten hankkeelle on ollut todellinen tarve.

– Urbaania kasvua -hanke on nopeuttanut rekrytointiprosessia, ja nyt me pystymme työllistämään helpommin Jaakko Toljanderin kaltaisia osaajia. Normaali rekrytointi on hidasta ja osa kandidaateista saattaa jäädä järjestelmään. Sen takia TE-keskuksen ulkopuolella olevien verkostojen luominen on tärkeää, jotta sopivat työnhakijat ja yritykset kohtaavat, Minna Tuomi toteaa.

Lue lisää Urbaania kasvua -hankkeesta, Vantaa-lisästä sekä palkkatuesta.

Teksti ja kuva: Marika Viherlaiho

Tarinoita Vantaalta – kiinnostavia urapolkuja, rohkeita oman tiensä kulkijoita sekä monenlaisia kutkuttavia kertomuksia Suomen neljänneksi suurimmasta kaupungista.