Lääkäri Michaela viihtyy työssään Vantaalla

Michaela Nylund (LL) työskentelee Vantaalla ehkäisevässä terveydenhuollossa.

- Ennaltaehkäisevä työ kuulosti houkuttelevalta ja sopivan haastavalta, kahden pikkulapsen kanssa ulkomailla vietetyn perhevapaan jälkeen. Vantaa vaikutti hyvältä valinnalta kasvavana ja monikulttuurisena kaupunkina, jossa innovatiivisesti uskalletaan kehittää työtä.

- Olen erikoistumassa yleislääketieteeseen, mutta minulla on erityistä kiinnostusta ehkäisevää terveydenhuoltoa kohtaan, joten tämä työpaikka sopi minulle täydellisesti.

Työ Vantaalla on monipuolista ja moniammatillista ja työsektoreita on useita, neuvolasta koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Ehkäisevän terveydenhuollon piirissä on helppo työskennellä osa-aikaisesti, mikä tukee työn ja perhe-elämän tasapainoa.

- Ammatilliseen kehittymiseen saa tukea, aikaa ja mahdollisuuksia. Muutaman kuukauden kokemuksella voin sanoa, että työilmapiiri on erittäin perheystävällinen ja kollegakunta erinomainen!