Etäkuntoutuksesta uusia mahdollisuuksia asiakastyöhön

Kuntoutusyksikön asiakastyössä kokeillaan parhaillaan teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaan kotona tapahtuvan harjoittelun tukemisen. Kokeilu on osa 6Aikahankekokonaisuuteen kuuluvaa CoHeWe-hanketta. Terveyspalvelujen kuntoutusyksikön fysio- ja puheterapiassa käynnistyneissä kokeiluissa asiakkaat ja ammattilaiset kokeilevat uudenlaisia ratkaisuja asiakkaan itsenäisen ja kotona tapahtuvan harjoittelun tukemiseksi.



Etäyhteyksien hyödyntäminen mahdollistaa asiakkaan ja ammattilaisen välisen yhteydenpidon sekä harjoittelun seurannan ja ohjaamisen ilman vastaanotolle matkustamisen tarvetta. Digitaalisuus ja pelillisyys tuovat kuntoutukseen innostavan ulottuvuuden harjoitteluun ja kuntoutuksen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kokemuksia uudenlaisista kuntoutusratkaisuista ja toimintatavoista saadaan alkuvuoden 2020 aikana.



Vantaalla kuntoutuksen kokeiluissa yhteistyö käynnistyi kolmen yrityskumppanin kanssa. Yritysten teknisiä ratkaisuja ja laitteistoja on nyt kuntoutuksen ammattilaisten ja asiakkaiden kokeiltavana. Tärkeässä osassa on ollut yritysten ja kaupungin henkilöstön yhteiskehittäminen uusien toimintatapojen kehittämiseksi ja kokeilemiseksi.



- Kokeilun myötä omat työntekijämme saavat hyvää kokemusta uudenlaisista mahdollisuuksista tehdä kuntoutustyötä ja yritykset puolestaan saavat käyttäjäkokemusta omien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, kertoo Vantaan hankkeen projektipäällikkö Sari Helenius, joka itse on peruskoulutukseltaan fysioterapeutti. - Olisikin tärkeää, että nyt tehtävistä kokeiluista otettaisiin kaikki hyöty oman organisaation kehittämistyöhön.



- Etäkuntous sopii monelle potilaallemme, sillä se mahdollistaa harjoittelun ajasta ja paikasta riippumatta. Kokeilun yhteydessä pääsemme testaamaan yhdessä potilaittemme kanssa uusia ohjelmia ja välineitä. Samalla saamme myös hyvää pohjatietoa kilpailutusta varten, arvioi kuntoutuksen päällikkö Virpi Aromaa.

Kokeilut ovat osa 6Aika: Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) -hanketta. Hankkeen päätavoitteena on edistää yritysten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja mahdollistaa uusien, asiakaslähtöisten sosiaali-, hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Hankkeessa toteutetaan asiakas- ja tarvelähtöisiä kokeiluja, joissa tärkeässä osassa on yhteiskehittäminen.