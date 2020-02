Osakkuus Suomi-Rata Oy -hankeyhtiössä kaupunginvaltuustoon

Vantaan kaupunginvaltuusto käsittelee 24. helmikuuta kaupungin osakkuutta Suomi-Rata Oy -hankeyhtiössä 2020. Seuraa valtuuston kokousta suorana kello 18 alkaen osoitteessa vantaakanava.fi.

Hankeyhtiön tehtävänä olisi edellytysten luominen nopealle junayhteydelle Helsingin ja Tampereen välillä sekä kyseisen raideyhteyden suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Kyseessä on paitsi kansallinen myös Vantaan kaupungin liikenneyhteyksien kannalta strateginen hanke. Vantaalla nopea ratayhteys vahvistaisi lentokenttäympäristön kehittämistä. Ratayhteyden ensimmäinen osuus, ns. Lentorata, on Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle suunniteltu tunnelirata, jonka päätavoitteena on parantaa pääradan kapasiteettia ja vähentää häiriöherkkyyttä.

Vantaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki merkitsee perustettavan Suomi-Rata Oy -hankeyhtiön osakkeita enintään 12 miljoonalla eurolla. Sijoituksella Vantaa sitoutuu ainoastaan hankkeen suunnitteluun.

Lausunto sote-erillisselvityksen loppuraportista

Valtuusto käsittelee kokouksessaan myös lausuntoa Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista.

Kokouksen aiheisiin voi tutustua tarkemmin esityslistalta osoitteessa paatokset.vantaa.fi. Lue myös kaupunginjohtajan tiedote: Vantaa haluaa lisää raiteita laajentamaan työssäkäyntialuetta.