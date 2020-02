Miikalle avautui uusi ura: kuntouttavasta työtoiminnasta avoimille työmarkkinoille

Pilvitoimiston Juha Kontuvuori ja Miikka Pystynen, joka pussitti työpaikan Valtorilla.

Miikka Pystynen ehti olla useamman vuoden työttömänä, ennen kuin hän Vantaan TYPin avulla löysi työkokeilumahdollisuuden Vantaan kaupungin Pilviagenttipalveluissa. Työkokeilusta hän eteni nopeasti palkkatuelle ja sieltä Staffpointin kautta it-asiantuntijaksi Valtorille.

Pilviagenttipalvelut kouluttaa Vantaan kaupungin henkilöstöä Microsoft Office 365 -ohjelmien käyttöön. Pilviagenttipalveluiden henkilöstö on pitkäaikaistyöttömiä, jotka on rekrytoitu yhdessä kaupungin Työllisyyspalveluiden kanssa. Tämä niin-sanottu Pilviakatemia on toiminut neljä vuotta. Se on kouluttanut jo 30 000 ihmistä ja työllistymisprosentti on ollut hyvä.

– Muualta ei saa sellaista kokemusta kuin täältä. Olemme kouluttaneet kaupunginhallituksen ja valtuuston sekä vaalivirkailijatkin ohjelmien käyttöön. Pilviagentit ovat päässeet kouluttamaan jopa ministereitä, ja se jos mikä nostaa työntekijöiden itsetuntoa, sanoo Pilviakatemian ”rehtori” Juha Kontuvirta pilke silmäkulmassa.

Miikasta kuoriutui kouluttajatykki

Miikka Pystynen on yksi onnekkaista, joka on päässyt hyödyntämään työkokeiluna ja palkkatukityönä järjestetyn Pilviakatemian tarjoamia mahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömille. Hän on saanut koulutusta ja käytännönkokemusta Microsoftin uusiin palveluihin sekä arvokasta alan työkokemusta.

– Arki koostui pääasiassa koulutustilaisuuksista ja niihin valmistautumisesta. Lisäksi päivystin toimistolla. Pilvipalveluissa on käytännössä koko ajan päivystys, kun siellä saattaa tulla ihmisiä käymään, Pystynen kuvaa entistä työtään.

Hän aloitti kuntouttavassa työtoiminnassa neljä tuntia päivässä kolmena päivänä viikossa. Vähitellen kuormitusta lisättiin ja hän pääsi työkokeiluun. Sen jälkeen hän pääsi jatkamaan palkkatuella Pilviagenttipalveluissa. 10 viikon itseopiskelupaketin ja Pilviagenttipalveluissa annetun koulutuksen avulla miehestä kuoriutui taitava esiintyjä ja sosiaalinen tiimikaveri.

– Pian huomasimme, että tässä meillä on sellainen kouluttajatykki, jonka pystyy laittamaan vaikka minkälaiselle estradille. Valmiudet olivat sitä luokkaa, että hän oli valmis työelämään, Kontuvirta sanoo.

– Olen oppinut hallitsemaan Office 365 -tuotteet aika hyvin, saanut kouluttamisrutiinia sekä oppinut asiakaslähtöisyyttä. Sillä perusteella minä tuonne Valtorillekin pääsin, kun oli asiakaspalvelukokemusta. Kun on tehnyt muutakin kuin vain istunut koneen ääressä niin, se auttaa näissä hommissa, Pystynen hymähtää lähes nauraen.

Palkittua toimintamallia on käyty kopioimassa

Eipä siis ihme, että Pilviagenttipalvelut sijoittui kolmen parhaan joukkoon Väestörekisterikeskuksen järjestämässä Suomidigi suunnannäyttäjäksi –kilpailussa. Tuomareiden arviossa kiitettiin, että erityisen hyvää on volyymin nosto ja skaalautuvuus, kun on käynnistetty Vantaan kuntalaisille suunnatut digi-infot.

– Tämä on tällaisenaan harvinaislaatuinen palvelu, jota täytyisi laajentaa, koska saamme lähes kaikki työllistettyä. Espoo, Pori ja Turku ovat kopioineet toimintamallia, mutta missään ei ole onnistuttu näin hyvin. Emme ole mitenkään pyrkineet mainostamaan toimintaa, vaikka ehkä pitäisi. Sehän saattaisi tarkoittaa, että meillä kärsisi ihmisten koulutus ja valmennus työelämään, jos olisi liikaa keikkaa kentällä, Kontuvirta pohtii.

Pilviagentit eli työkokeilijat tai palkkatuella työllistetyt järjestävät vantaalaisille digi-infoja eri aihealueista tiistaisin ja torstaisin Myyrmäessä ja Tikkurilassa. Digi-info kestää kolme tuntia kerrallaan. Lue lisää Digi-infoista Vantaa-infon tapahtumasivulta.

Teksti ja kuva: Marika Viherlaiho

Tarinoita Vantaalta – kiinnostavia urapolkuja, rohkeita oman tiensä kulkijoita sekä monenlaisia kutkuttavia kertomuksia Suomen neljänneksi suurimmasta kaupungista.