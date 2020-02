Vantaa50-historiahankkeen seminaarissa käsitellään pohjoismaista kaupungistumisen mallia

Vantaa50-historiahanke järjestää yleisöseminaarin Urbaani Vantaa – paikallishistoria tutkimuskohteena tiistaina 3.3.2020 klo 13–17 kaupungintalon valtuustosalissa.

Seminaarissa tarkastellaan kaupunkien kehitystä eurooppalaisessa ja pohjoismaisessa kontekstissaan sekä pohditaan suomalaisen kaupungistumisen ominaispiirteitä paikallishistorian esimerkkien valossa.

Vantaan elinvoima- ja vetovoimaohjelmassa 2019–2021 on linjattu, että kaupungistumisen ja lähiöiden historia nostetaan vahvemmin esille Vantaalla. Seminaarin tavoitteena on antaa välineitä Vantaan kaupungin työhön historian hyödyntämisessä ja vantaalaisen identiteetin rakentamisessa. Kansainväliset puheenvuorot muistuttavat suomalaisten kaupunkien eurooppalaisesta taustasta: kaupungeilla on ollut samanlaisia kehityskulkuja ja haasteita suunnittelussa, rakentamisessa, liikenteessä ja palveluissa ympäri Euroopan. Etenkin Pohjoismaissa kaupungistumisen mallit ovat monin tavoin yhteneväisiä, ja siksi Vantaa tarjoaakin kiinnostavan tutkimuskohteen. Seminaarin ensimmäinen osa on englanniksi ja jälkimmäinen suomeksi. Seminaarin avaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Kaupunkilaiset ja tiedotusvälineiden edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Vantaa50-historiahankkeen seminaariin. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään 25.2.2020 osoitteeseen:kaupunginmuseo@vantaa.fi.

Vantaa juhlii vuonna 2024 kaupunkiasemansa 50-vuotisjuhlaa. Vantaa50 on kaupungin historiatoimikunnan tutkimushanke, jonka tuloksena julkaistaan kaupunkiajan historiateos. Kirjan lisäksi hankkeeseen liittyy muistitiedon keruuta ja historia-aiheisia tapahtumia.

Lisätietoja ja tarkempi ohjelma ladattavassa pdf-tiedostossa.