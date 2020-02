Musiikin CD-levyjen laina-ajat lyhenevät Helmet-alueella

Musiikin CD-levyjen laina-aika lyhenee nykyisestä neljästä viikosta kahteen viikkoon Helmet-kirjastoissa. CD-levyjen laina-ajat lyhennetään, koska pitkissä varausjonoissa olevat suositut levyt halutaan nopeampaan kiertoon.

Lyhyempään laina-aikaan siirrytään 2.3.2020 alkaen. Laina-ajan muutos koskee vain musiikin CD-levyjä. CD-äänikirjojen, LP-levyjen ja kasettien laina-aika ei muutu, vaan on jatkossakin entiseen tapaan neljä viikkoa. Myös CD-levyjen uusimiskertojen määrä säilyy ennallaan viidessä kerrassa.

Laina-ajan lyhentämisen taustalla on musiikin kulutuksessa laajemmin tapahtunut muutos. Musiikkia kulutetaan yhä enemmän, mutta fyysisten tallenteiden sijaan käytetään erilaisia suoratoistopalveluja. Muutos näkyy myös musiikin lainauskäytännöissä. CD-levyjen lainausmäärät ovat vähentyneet ja toisaalta lainaus on vahvasti keskittynyt uutuuslevyihin. Suosituimmissa levyissä on usein pitkät varausjonot, ja nyt asiakkaita halutaan palvella nopeammin.

Helmet-alueen kirjastojen musiikkitarjonta halutaan jatkossakin pitää niin monipuolisena ja laadukkaana kuin se taloudellisesti on mahdollista. Omien musiikkikokoelmiensa lisäksi alueen kirjastot tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden kuunnella musiikkia Naxos-verkkopalvelussa. Palvelun kautta kuunneltavia kappaleita on yhteensä yli 2 miljoonaa ja valikoima kasvaa jatkuvasti.