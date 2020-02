Törmätie Ilolassa katkaistaan sortumavaaran vuoksi

Ilolassa sijaitseva Törmätie joudutaan sulkemaan läpikululta, sillä osuus tiestä on mennyt huonoon kuntoon viimeaikaisten tulvien seurauksena, ja tiellä on sortumavaara. Huonokuntoisen tienkohdan alla sijaitsee siltarumpu, jonka läpi kulkee Kylmäoja. Tulvavedet ovat siirtäneet siltarummun ulkopuolelta maa-ainesta ja huuhtoneet sitä rumpujen alapuolelle.

Liikenne tien varrella sijaitseville kiinteistöille onnistuu normaalisti, mutta läpiajo on katkaistu Kylmäojan kohdalta.

Tien sortumaa on tapahtunut aiemminkin ja sitä on korjattu murskeella muutamia kertoja. Nyt siltarumpu on kuitenkin niin huonossa kunnossa, että se on uusittava.

Maa-aineksen siirtymä on ongelmallista sortumavaaran lisäksi myös siksi, että siltarummun alapuolella sijaitsee taimenten kutusoraikko, ja valunut maa-aines uhkaa tukkia soraikon ja haitata taimenten lisääntymistä.

Siltarumpu korjataan heinä-elokuun aikana, minkä jälkeen läpikulku palautuu normaaliksi. Aikaisemmin korjausta ei voida tehdä, koska se saattaisi pahentaa kutusoraikkojen tilannetta. Taimenen poikaset kuoriutuvat toukokuun lopulla, ja viimeistään kesäkuun puolivälissä niiden uimataito on kehittynyt niin paljon, että ne pystyvät väistämään korjaustöissä liikkeelle lähteviä maa-aineksia.