Vantaalla naistenpäivää juhlitaan 6.-8.3. koko viikonloppu

Nina Mamian sooloteos On My Knees nähdään Vantaan kaupungintalon naistenpäivätapahtumassa 6.3.

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään sunnuntaina 8.3. Teemapäivän kunniaksi Vantaalla järjestetään 6.–8.3. useita maksuttomia tapahtumia. Tervetuloa!

Perjantaina 6.3. kello 14 Tikkurilan Vantaa-infossa (Dixi, Ratatie 11, 2. krs) vietetään Vantaan kuvataidekoulun oppilaiden Miten minusta tuli minä? -valokuvanäyttelyn avajaisia. Näyttelyn avaa Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Näyttelyssä Vantaan kuvataidekoulun oppilaat pohtivat omaa elämäänsä, identiteettiään ja unelmiaan kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi.

Perjantaina 6.3. järjestettävä naistenpäiväohjelma Tikkurilassa jatkuu Vantaan kaupungintalolla (Asematie 7) kello 15.30–18.

Aulan kulttuurikulman omakohtaisissa puheenvuoroissa naistaiteilijat ja kulttuurivaikuttajat peilaavat elämäänsä. Keskustelijoina ovat kirjailija Ansu Kivekäs, Tanssiteatteri Raatikon johtaja, tanssitaiteilija Marja Korhola, kuvataiteilija ja Vantaan kuvataidekoulun opettaja Anna Semerdjiev sekä psykologi, tietokirjailija Hannele Törrönen. Ohjelmassa on myös Mamia Companyn tanssija Nina Mamian sooloteos On My Knees.

Keskustelun jälkeen siirrytään Vantaan valtuustosalissa alkavaan seminaariin, jonka puhujia ovat menestystutkija, professori Satu Uusiautti, Röyhkeyskoulun perustaja Jenni Janakka sekä Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Tapahtuman moderaattorina toimii johtajanaisista ja menestyksestä kirjoittanut yrittäjä Anu Kuistiala.

Vapaa pääsy. Varmista paikkasi ilmoittautumalla ennakkoon. Seminaarin puheenvuoroja voi seurata myös livestriiminä Vantaa-kanavalta.

Kulttuuritehdas Vernissassa (Tikkurilantie 36) naistenpäivästä iloitaan maksuttomassa juhlassa lauantaina 7.3 kello 17–20.30. Tänä vuonna teemana on "Ihanat naiset rakentavat rauhaa".

Ohjelmassa on Shems Faresin esittämää musiikkia, Frank Buenon tanssinopetusta, catwalk ja vapaata tanssia dj Emilia Neuvosen soittaman musiikin tahtiin. Tapahtumassa on kakkukahvit.

Juhlan järjestävät African Care, Hakunilan kansainvälinen yhdistys, Vantaan Järjestörinki, Vantaan kaupunki, Vantaan Monimaa ja Vantaan seurakunnat. Vantaan kaupunki tukee tapahtumaa.

Sunnuntaina 8.3. Koivukylän Kirnussa (Hakopolku 2, Koivukylän entinen kirjasto) järjestetään kello 10–12.30 non-stop-aamiaistarjoilua ja ohjelmaa.

Naiset vallassa -teemaa käsitellään kahden puhujan voimin. Naisjärjestöt Yhteistyössä – Nytkis ry:n pääsihteeri Johanna Pakkanen valottaa teemaa tutkimusten näkökulmasta. Ministerinä, kaupunginjohtajana ja maaherrana toiminut Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen puolestaan puhuu aiheesta omien kokemuksiensa kautta.

Kaija Pakarinen ja Sinikka Haapanen esittävät runoja naisten elämästä. Lisäksi tapahtumassa esiintyvät tenorit Matti Pasanen ja Klaus Pennanen, pianisti Pär Colerus ja Vantaan musiikkiopiston nuoret solistit.

Tapahtuman järjestää Toimiva Koivukylä-Toimari ry. jäsenjärjestöineen. Vantaan kaupunki tukee tapahtumaa.